«Ціни кусаються»: скільки коштує риба на луцькому ринку





Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі



На луцькому ринку можна придбати живого карася або ж коропа. І хоча карась на 50 гривень дешевший, покупці надають перевагу коропу. А все через те, що в карася багато кісток. Ціни за живу рибу, на думку лучан, великі, тому не кожен має змоги часто купували її до свого столу.



Вибір замороженої риби значно більший на ринку, тому для смаження можна придбати той сорт, який смакує найбільше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для всіх християн розпочався Великий піст, тому попит на рибу збільшився. Лучани надають перевагу замороженій, живій та соленій рибі, рідше – копченій.Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV» На луцькому ринку можна придбати живого карася або ж коропа. І хоча карась на 50 гривень дешевший, покупці надають перевагу коропу. А все через те, що в карася багато кісток. Ціни за живу рибу, на думку лучан, великі, тому не кожен має змоги часто купували її до свого столу.Вибір замороженої риби значно більший на ринку, тому для смаження можна придбати той сорт, який смакує найбільше.

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