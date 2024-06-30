«Ціни кусаються»: скільки коштує риба на луцькому ринку

«Ціни кусаються»: скільки коштує риба на луцькому ринку
Для всіх християн розпочався Великий піст, тому попит на рибу збільшився. Лучани надають перевагу замороженій, живій та соленій рибі, рідше – копченій.

Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».

На луцькому ринку можна придбати живого карася або ж коропа. І хоча карась на 50 гривень дешевший, покупці надають перевагу коропу. А все через те, що в карася багато кісток. Ціни за живу рибу, на думку лучан, великі, тому не кожен має змоги часто купували її до свого столу.

Вибір замороженої риби значно більший на ринку, тому для смаження можна придбати той сорт, який смакує найбільше.

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Теги: риба, ціни, ринок, Луцьк
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