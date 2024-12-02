Переховувався на Волині: затримали ексначальника окупаційної «поліції» із Нової Каховки

Переховувався на Волині: затримали ексначальника окупаційної «поліції» із Нової Каховки
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора на Волині затримано ексначальника «мвс рф» м. Нової Каховки, який тривалий час переховувався від слідства та суду.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Раніше йому було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та незаконному позбавленні волі людини (ст. 111-1, ст. 146 КК України). Обвинувальний акт стосовно нього та його спільників у порядку спеціального досудового розслідування було скеровано до суду.

Розслідуванням встановлено, що підозрюваний, який раніше працював директором Новокаховської філії приватної охоронної компанії після повномасштабного вторгнення рф на територію України очолив окупаційне «мвс рф» у Новій Каховці на Херсонщині.

Під його керівництвом незаконно затримували і позбавляли волі проукраїнськи налаштованих місцевих жителів, які не підтримували ворога. З ними проводили «роз’яснювальні бесіди» в підвалах захоплених будівель поліції. Там над ними знущалися та били.

Щоб ще більше продемонструвати прихильність окупаційній владі, підозрюваний роздав вказівки змінити українські прапори на російські на всіх адміністративних будівлях міста.

У кінці 2022 року, після зміни «військового коменданта» регіону, його звільнили з псевдопосади і він спочатку незаконно виїхав до країн ЄС, а пізніше повернувся на територію України та переховувався на Волині.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСБУ в Херсонській області.


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Теги: Волинь, зрадник
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