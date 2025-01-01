Росіяни вдарили ракетою по готелю у Кривому Розі, є загиблий і поранені. ФОТО





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак



"Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо", - йдеться у повідомленні.



Згодом Лисак повідомив, що відомо про двох постраждалих: це 43-річний чоловік та 49-річна жінка.



Обоє у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу.



О 22:47 стало відомо, що внаслідок атаки є загиблий 53-річний чоловік. Постраждалих троє, всі госпіталізовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджена цивільна інфраструктура.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо", - йдеться у повідомленні.Згодом Лисак повідомив, що відомо про двох постраждалих: це 43-річний чоловік та 49-річна жінка.Обоє у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу.О 22:47 стало відомо, що внаслідок атаки є загиблий 53-річний чоловік. Постраждалих троє, всі госпіталізовані.

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