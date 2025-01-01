Сім’ї військових 141 ОМБр просять ОВА допомогти у пошуку зниклих бійців





Про це стало відомо під час онлайн-зустрічі голови ОДА Іваном Рудницьким з родинами військових 28 лютого, пише



Члени родин військових із Ковеля попросили, щоб Волинська ОДА посприяла пошуку інформації про військових 141 окремої механізованої бригади ЗСУ. Рідні втратили зв’язок із чоловіками після того, як вони пішли на бойове завдання в районі Великої Новосілки (Донецька область).



За словами однієї з дружин військових Надії Т., такі випадки протягом останніх двох місяців трапляються часто. Родини зниклих військовослужбовців знайшли один одного через інтернет, об’єднались в групу і намагаються довідатись долю бійців, які перестали виходити на зв’язок.



Частині сімей прийшли офіційні сповіщення про те, що військовий зник безвісти. Але це не дає їм конкретики про долю людини, тому вони намагаються провести свої розслідування, до прикладу, збирають свідчення побратимів, шукають інформацію в інтернеті тощо.



Після зустрічі з головою ОДА із родинами військових 141 ОМБр зв’язався радник з питань ветеранської політики голови Волинської обласної державної адміністрації Андрій Козюра.



«Ми зателефонували всім цим людям, проконсультували, як діяти. Не все можна розголошувати, адже інформація стосується війська і є чутливою. Але ми з цими родинами будемо на зв’язку», — сказав радник з питань ветеранської політики голови Волинської обласної державної адміністрації Андрій Козюра.



За його словами, передусім треба дочекатись сповіщень від ТЦК та СП. Якщо військовий зник, а сповіщення не надходять, можна звернутись із заявою до Уповноваженого Верховної Ради України. Саме це порадили зробити дружині військового.



У 141 окремій механізованій бригаді ЗСУ запевняють, що доносять родинам військових всю інформацію.



«Ми постійно комунікуємо з такими родинами, намагаємось кожному все пояснити. На їхнє прохання ми плануємо зустріч з рідними воїнів зниклих безвісти. Вона буде найближчим часом в якомусь із міст на заході України. Залучимо Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Національну поліцію, Міжнародний комітет Червоного Хреста», — в коментарі misto.media пояснили на гарячій лінії 141 окремої механізованої бригади ЗСУ.



Також додають, що медіа можуть не допустити до такої зустрічі, адже там може звучати інформація, розголошення якої нашкодити виконанню бойових завдань.



Якщо військовий не виходить на зв’язок, то можна звернутись до:

того ТЦК та СП, від якого людину мобілізували. Ця структура надсилає запит на військову частину щодо офіційної актуальної інформації про військових і сповіщає близьких. При цьому треба знати номер військової частини військовослужбовця;



Національного інформаційного бюро за номером гарячої лінії 1648;



найближчого підрозділу Національної поліції із заявою про зникнення людини;



Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером: +380 800 300 529;



Бюро Центрального агентства Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: +380 800 300 155;



регіональної представниці Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Волинській області Юлії Чайки (місто Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10) або за телефонами +38 0332 74 21 45 та +38 099 337 88 16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родини військових 141 окремої механізованої бригади звернулись до голови Волинської ОДА з проханням допомогти знайти інформацію про бійців, які пішли на завдання і зникли.Про це стало відомо під час онлайн-зустрічі голови ОДАз родинами військових 28 лютого, пише "Місто.Медіа" Члени родин військових із Ковеля попросили, щоб Волинська ОДА посприяла пошуку інформації про військових 141 окремої механізованої бригади ЗСУ. Рідні втратили зв’язок із чоловіками після того, як вони пішли на бойове завдання в районі Великої Новосілки (Донецька область).За словами однієї з дружин військових Надії Т., такі випадки протягом останніх двох місяців трапляються часто. Родини зниклих військовослужбовців знайшли один одного через інтернет, об’єднались в групу і намагаються довідатись долю бійців, які перестали виходити на зв’язок.Частині сімей прийшли офіційні сповіщення про те, що військовий зник безвісти. Але це не дає їм конкретики про долю людини, тому вони намагаються провести свої розслідування, до прикладу, збирають свідчення побратимів, шукають інформацію в інтернеті тощо.Після зустрічі з головою ОДА із родинами військових 141 ОМБр зв’язався радник з питань ветеранської політики голови Волинської обласної державної адміністрації«Ми зателефонували всім цим людям, проконсультували, як діяти. Не все можна розголошувати, адже інформація стосується війська і є чутливою. Але ми з цими родинами будемо на зв’язку», — сказав радник з питань ветеранської політики голови Волинської обласної державної адміністрації Андрій Козюра.За його словами, передусім треба дочекатись сповіщень від ТЦК та СП. Якщо військовий зник, а сповіщення не надходять, можна звернутись із заявою до Уповноваженого Верховної Ради України. Саме це порадили зробити дружині військового.У 141 окремій механізованій бригаді ЗСУ запевняють, що доносять родинам військових всю інформацію.«Ми постійно комунікуємо з такими родинами, намагаємось кожному все пояснити. На їхнє прохання ми плануємо зустріч з рідними воїнів зниклих безвісти. Вона буде найближчим часом в якомусь із міст на заході України. Залучимо Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Національну поліцію, Міжнародний комітет Червоного Хреста», — в коментарі misto.media пояснили на гарячій лінії 141 окремої механізованої бригади ЗСУ.Також додають, що медіа можуть не допустити до такої зустрічі, адже там може звучати інформація, розголошення якої нашкодити виконанню бойових завдань.Якщо військовий не виходить на зв’язок, то можна звернутись до:того ТЦК та СП, від якого людину мобілізували. Ця структура надсилає запит на військову частину щодо офіційної актуальної інформації про військових і сповіщає близьких. При цьому треба знати номер військової частини військовослужбовця;Національного інформаційного бюро за номером гарячої лінії 1648;найближчого підрозділу Національної поліції із заявою про зникнення людини;Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером: +380 800 300 529;Бюро Центрального агентства Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: +380 800 300 155;регіональної представниці Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Волинській області Юлії Чайки (місто Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10) або за телефонами +38 0332 74 21 45 та +38 099 337 88 16.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію