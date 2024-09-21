Поблизу Луцька хочуть створити екопарк





Для цього проведуть громадські слухання, розповів Тарас Дацюк.



Зустрічі відбудуться за сприяння організації Ro3kvit в межах проєкту «Спільноти — серце міських перетворень» , у якому Підгайцівська громада стала однією з трьох громад–переможниць.



Ділянка, де запланували зробити екопарк, входить до природоохоронної території Смарагдової мережі . Зараз на потенційному місці для розташування парку — луки.



Для того, щоб організувати обговорення, ГО місто.ребут проконсультують нідерландські архітектори Ro3kvit, які спеціалізуються на партисипації .



Перша зустріч відбудеться в кінці березня, де обговорять деталі й деталізують бюджет. Максимальна сума, яку громада може отримати на проведення громадських слухань — 250 тис. грн.



Згодом мають відбутися три зустрічі з мешканцями, щоб разом розробити функціональний план екопарку.



Реалізувати проєкт треба до вересня, а пошуком коштів на його втілення займатиметься Підгайцівська громада після розроблення плану екопарку, додав Тарас Дацюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцівській громаді Луцького району планують обговорити з місцевими мешканцями, яким вони хочуть бачити екопарк у прибережній зоні річки Конопелька.Для цього проведуть громадські слухання, розповів misto.media архітектор ГО місто.ребутЗустрічі відбудуться за сприяння організації Ro3kvit в межах проєкту «Спільноти — серце міських перетворень» , у якому Підгайцівська громада стала однією з трьох громад–переможниць.Ділянка, де запланували зробити екопарк, входить до природоохоронної території Смарагдової мережі . Зараз на потенційному місці для розташування парку — луки.Для того, щоб організувати обговорення, ГО місто.ребут проконсультують нідерландські архітектори Ro3kvit, які спеціалізуються на партисипації .Перша зустріч відбудеться в кінці березня, де обговорять деталі й деталізують бюджет. Максимальна сума, яку громада може отримати на проведення громадських слухань — 250 тис. грн.Згодом мають відбутися три зустрічі з мешканцями, щоб разом розробити функціональний план екопарку.Реалізувати проєкт треба до вересня, а пошуком коштів на його втілення займатиметься Підгайцівська громада після розроблення плану екопарку, додав Тарас Дацюк.

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