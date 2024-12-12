З початку березня змінилися ціни на ліки: на які саме і яка ситуація в Луцьку
Сьогодні, 10:11
З 1 березня в Україні знизили ціни на 204 лікарські препарати вітчизняного виробництва. Це ті лікарські засоби, на які є попит: перелік обирали фармацевтичні виробники.
Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. З її слів, частина препаратів із переліку не є лікарськими засобами.
"Це фармвиробники самі запропонували старт з чого вони розпочнуть. Напевно з тих ліків на які є попит. Якщо взяти доказову медицину, то треба дотримуватися, тому там є лікарські засоби, які на сьогодні по сучасних вимогах не є доказовими, але вони зареєстровані і виробники їх випускають", — сказала посадовиця.
Луцька сімейна лікарка Марія Романій зі списком ліків, які подешевшали, ознайомилась, однак багато пацієнтів ще не знають про зниження ціни. З її слів, перелік медпрепаратів варто було розширити. Увесь перелік ліків, на які змінилися ціни, доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я України за посиланням.
Я б додала в той список для лікування підвищеного артеріального тиску кращі препарати, тому що там їх мало. Можливо ще препарати для лікування цукрового діабету 2 типу. Там є ліки від загострення гастриту і там є омепразол, але хотілося б лікувати все ж таки пацієнтів трошки кращими препаратами, новішим поколінням", — додала сімейна лікарка.
Фармацевтка однієї з аптек міста Луцька Дарія зазначила, що від початку 2025 року ціни на окремі ліки зросли майже на 50%. "Можливо частина, але мені здається на все не знизилася. Сто таких, які найпопулярніші — цитрамон, анальгін та інші. По рецептах більшість питають", — сказала працівниця аптечної мережі.
Пенсіонер Анатолій Порва про те, що частина ліків в аптеках подешевшала, знає. Попри це грошей на медпрепарати зазвичай бракує через невеликий розмір пенсії.
"Прийдеш в аптеку, пластинку купиш, бо на більше не хватає. Мені воно не жарко, ні холодно від того., тому що знижка була на які лікарства, на парацетамоли всякі, ті що копійки коштували. От я купляв колись таблетки від алергії 500 грн упаковка, то зараз 620 грн. Імпортні подорожчали", — сказав лучанин.
Здешевлення медпрепаратів може негативно позначитися на їх якості, вважає власник сервісу з пошуку та бронювання ліків Юрій Чертков.
"Конкурентна спроможність вітчизняних заводів буде погіршуватися, бо ціна нижча, мережа нижча, заробіток нижчий, може використовуватися більш дешева сировина. Можуть бути скорочення людей. Там (у списку — ред.) такі препарати такого загального вжитку. Я не думаю, що це сильно вплине на об'єми", — сказав він.
Хто моніторитиме ціни й дотримання націнок на ліки у волинських аптеках
Дотримання націнок, встановлених державою, на медичні засоби в аптеках контролюватиме Держпродспоживслужба. У випадку недотримання встановлених регуляцій до суб’єктів господарювання (аптек) застосовуватимуть штрафні санкції у 100%-му розмірі необґрунтованого отриманого виторгу.
Завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Волині Сергій Дмитрук розповів, що цього року спеціалісти проведуть дві планові перевірки в березні. Натомість позапланові перевірки проводять лише за зверненнями громадян.
"Ціни повинні зменшитися з 1 березня майже на всі лікарські засоби за виключенням тих, яких оптова відпускна ціна менша за 50 грн. Зараз вони регулюються від вартості початкової ціни 10-25-30%. Не можна ставити 100 чи 200% рентабельності. Це здоров’я громадян і робити на цьому бізнес не можна", — зазначив Сергій Дмитрук.
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Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. З її слів, частина препаратів із переліку не є лікарськими засобами.
"Це фармвиробники самі запропонували старт з чого вони розпочнуть. Напевно з тих ліків на які є попит. Якщо взяти доказову медицину, то треба дотримуватися, тому там є лікарські засоби, які на сьогодні по сучасних вимогах не є доказовими, але вони зареєстровані і виробники їх випускають", — сказала посадовиця.
Луцька сімейна лікарка Марія Романій зі списком ліків, які подешевшали, ознайомилась, однак багато пацієнтів ще не знають про зниження ціни. З її слів, перелік медпрепаратів варто було розширити. Увесь перелік ліків, на які змінилися ціни, доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я України за посиланням.
Я б додала в той список для лікування підвищеного артеріального тиску кращі препарати, тому що там їх мало. Можливо ще препарати для лікування цукрового діабету 2 типу. Там є ліки від загострення гастриту і там є омепразол, але хотілося б лікувати все ж таки пацієнтів трошки кращими препаратами, новішим поколінням", — додала сімейна лікарка.
Фармацевтка однієї з аптек міста Луцька Дарія зазначила, що від початку 2025 року ціни на окремі ліки зросли майже на 50%. "Можливо частина, але мені здається на все не знизилася. Сто таких, які найпопулярніші — цитрамон, анальгін та інші. По рецептах більшість питають", — сказала працівниця аптечної мережі.
Пенсіонер Анатолій Порва про те, що частина ліків в аптеках подешевшала, знає. Попри це грошей на медпрепарати зазвичай бракує через невеликий розмір пенсії.
"Прийдеш в аптеку, пластинку купиш, бо на більше не хватає. Мені воно не жарко, ні холодно від того., тому що знижка була на які лікарства, на парацетамоли всякі, ті що копійки коштували. От я купляв колись таблетки від алергії 500 грн упаковка, то зараз 620 грн. Імпортні подорожчали", — сказав лучанин.
Здешевлення медпрепаратів може негативно позначитися на їх якості, вважає власник сервісу з пошуку та бронювання ліків Юрій Чертков.
"Конкурентна спроможність вітчизняних заводів буде погіршуватися, бо ціна нижча, мережа нижча, заробіток нижчий, може використовуватися більш дешева сировина. Можуть бути скорочення людей. Там (у списку — ред.) такі препарати такого загального вжитку. Я не думаю, що це сильно вплине на об'єми", — сказав він.
Хто моніторитиме ціни й дотримання націнок на ліки у волинських аптеках
Дотримання націнок, встановлених державою, на медичні засоби в аптеках контролюватиме Держпродспоживслужба. У випадку недотримання встановлених регуляцій до суб’єктів господарювання (аптек) застосовуватимуть штрафні санкції у 100%-му розмірі необґрунтованого отриманого виторгу.
Завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Волині Сергій Дмитрук розповів, що цього року спеціалісти проведуть дві планові перевірки в березні. Натомість позапланові перевірки проводять лише за зверненнями громадян.
"Ціни повинні зменшитися з 1 березня майже на всі лікарські засоби за виключенням тих, яких оптова відпускна ціна менша за 50 грн. Зараз вони регулюються від вартості початкової ціни 10-25-30%. Не можна ставити 100 чи 200% рентабельності. Це здоров’я громадян і робити на цьому бізнес не можна", — зазначив Сергій Дмитрук.
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