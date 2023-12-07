Музею на Волині подарували механічну машинку для стрижки волосся середини XX століття





Інструмент належить родині загиблого військовослужбовця Валерія Гонти з Ковеля, подарувала його музею мама бійця та місцева жителька Надія Гонта, розповіла у коментарі Мирослава Мороз. З її слів, цю машинку родина ковельчан використовувала для підстригання волосся вдома в середині XX століття.



"Предмет у доброму стані, виготовлений з якісної сталі, тому чудово зберігся. Єдине, що втрачений один зубчик на пластині. Довжина машинки розміром у долоню, ширина — 4,5 сантиметри. Важить 193 грами", — каже Мирослава Мороз.



Такі ручні машинки, за словами науковиці, використовували у перукарнях та в домашніх умовах до появи електричних тримерів. Інструмент радянського періоду працює без електрики: для стрижки потрібно стискати та розтискати ручки, що призводить до руху леза.



Новий експонат уже доповнив експозицію періоду 60-70 років XX століття і доступний для огляду відвідувачів, додала Мирослава Мороз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельський історичний музей на Волині передали новий експонат — механічну машинку для стрижки волосся, виготовлену на заводі перукарських машинок у 1959 році.Інструмент належить родині загиблого військовослужбовця Валерія Гонти з Ковеля, подарувала його музею мама бійця та місцева жителька Надія Гонта, розповіла у коментарі Суспільному 4 березня головна зберігачка фондів музею. З її слів, цю машинку родина ковельчан використовувала для підстригання волосся вдома в середині XX століття."Предмет у доброму стані, виготовлений з якісної сталі, тому чудово зберігся. Єдине, що втрачений один зубчик на пластині. Довжина машинки розміром у долоню, ширина — 4,5 сантиметри. Важить 193 грами", — каже Мирослава Мороз.Такі ручні машинки, за словами науковиці, використовували у перукарнях та в домашніх умовах до появи електричних тримерів. Інструмент радянського періоду працює без електрики: для стрижки потрібно стискати та розтискати ручки, що призводить до руху леза.Новий експонат уже доповнив експозицію періоду 60-70 років XX століття і доступний для огляду відвідувачів, додала Мирослава Мороз.

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