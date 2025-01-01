У місті на Волині підліток пошкодив молотком меморіальну дошку: судили його матір





Про це стало відомо з постанови суду, передає



Жінка ухилилась від виконання передбачених Сімейним кодексом України обов`язків щодо виховання за своїм неповнолітнім сином, яке проявилось в тому, що він близько 20:30 6 січня 2025 року, перебуваючи по вулиці Алеї Слави 1 в місті Любомль, пошкодив меморіальну дошку завдавши декількох ударів молотком по ній.



При вирішенні питання про відповідальність матері врахували, що вона вперше притягується до адміністративної відповідальності, у вчиненому щиро розкаялась, про що засвідчила її поведінка в суді та зобов`язання більш ретельного займатися вихованням сина і недопущення вчинення ним правопорушень, відсутність тяжких чи шкідливих наслідків від скоєного правопорушення. Крім цього під час розгляду протоколу вона зазначила, що зобов`язується повністю відшкодувати спричинені її сином збитки.



Суд визнав її винною у вчиненні правопорушення та підставі ст.22 КУпАП звільнив від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.



Постанову протягом десяти днів з дня її винесення можна оскаржити в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений відділенням поліції № 1 (м.Любомль) протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.184 КУпАП жінки за не виховання сина.Про це стало відомо з постанови суду, передає Район.Любомль Жінка ухилилась від виконання передбачених Сімейним кодексом України обов`язків щодо виховання за своїм неповнолітнім сином, яке проявилось в тому, що він близько 20:30 6 січня 2025 року, перебуваючи по вулиці Алеї Слави 1 в місті Любомль, пошкодив меморіальну дошку завдавши декількох ударів молотком по ній.При вирішенні питання про відповідальність матері врахували, що вона вперше притягується до адміністративної відповідальності, у вчиненому щиро розкаялась, про що засвідчила її поведінка в суді та зобов`язання більш ретельного займатися вихованням сина і недопущення вчинення ним правопорушень, відсутність тяжких чи шкідливих наслідків від скоєного правопорушення. Крім цього під час розгляду протоколу вона зазначила, що зобов`язується повністю відшкодувати спричинені її сином збитки.Суд визнав її винною у вчиненні правопорушення та підставі ст.22 КУпАП звільнив від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.Постанову протягом десяти днів з дня її винесення можна оскаржити в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду через Любомльський районний суд.

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