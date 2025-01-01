Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів і працювати під «сильним лідерством» Трампа — Зеленський

Президент Українизаявив, що Україна, як ніхто інший, хоче миру і готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента (США Дональда — ред.), щоб досягти тривалого миру», — написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок, 4 березня.Український президент заявив про готовність швидко працювати, щоб завершити війну, і почати з питань звільнення полонених і негайного перемир’я в небі та на морі.Зеленський уточнив, що під перемир’ям у небі мається на увазі заборона використання ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.Президент також наголосив, що Україна хоче швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитись про «сильну остаточну угоду».Зеленський підкреслив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів, а також пам’ятає той момент, коли Дональд Трамп надав протитанкові ракетні комплекси Javelin.«Наша зустріч у Вашингтоні, в Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», — заявив Зеленський.Він додав, що Україна також готова підписати угоду про корисні копалини «в будь-який час і в будь-якому зручному форматі».Раніше Зеленський повідомляв, що Україна розраховує на підтримку США на шляху до досягнення миру.До цього радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявляв, що Володимир Зеленський «не готовий говорити про мир». Він також зазначив, що в Білому домі хотіли б почути, що український президент готовий зробити необхідні кроки, провести необхідні розмови й піти на компроміси, необхідні для припинення бойових дій.