Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів і працювати під «сильним лідерством» Трампа — Зеленський

Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів і працювати під «сильним лідерством» Трампа — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, як ніхто інший, хоче миру і готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

«Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента (США Дональда — ред.) Трампа, щоб досягти тривалого миру», — написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок, 4 березня.

Український президент заявив про готовність швидко працювати, щоб завершити війну, і почати з питань звільнення полонених і негайного перемир’я в небі та на морі.

Зеленський уточнив, що під перемир’ям у небі мається на увазі заборона використання ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Президент також наголосив, що Україна хоче швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитись про «сильну остаточну угоду».

Зеленський підкреслив, що Україна цінує підтримку Сполучених Штатів, а також пам’ятає той момент, коли Дональд Трамп надав протитанкові ракетні комплекси Javelin.

«Наша зустріч у Вашингтоні, в Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна також готова підписати угоду про корисні копалини «в будь-який час і в будь-якому зручному форматі».

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна розраховує на підтримку США на шляху до досягнення миру.

До цього радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявляв, що Володимир Зеленський «не готовий говорити про мир». Він також зазначив, що в Білому домі хотіли б почути, що український президент готовий зробити необхідні кроки, провести необхідні розмови й піти на компроміси, необхідні для припинення бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів і працювати під «сильним лідерством» Трампа — Зеленський
Сьогодні, 21:02
На Волині стрімко росте вартість житла
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині лікарі врятували немовля з перитонітом
Сьогодні, 19:10
Україна цього року буде спроможна забезпечити 100 % артилерії власним виробництвом
Сьогодні, 18:27
Схожі новини
У Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України У Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України
02 березень, 22:12
Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США
01 березень, 15:03
США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні, – Washington Post США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні, – Washington Post
01 березень, 12:14
У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters
01 березень, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів і працювати під «сильним лідерством» Трампа — Зеленський
Сьогодні, 21:02
 0
На Волині стрімко росте вартість житла
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Стратегічне планування: етапи та інструменти
Сьогодні, 19:21
 0
На Волині лікарі врятували немовля з перитонітом
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8