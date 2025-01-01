Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 5 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 5 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.
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