Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 5 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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