Хотів купити рюкзак: 23-річний лучанин перейшов за посиланням і позбувся 72 тисячі гривень

Протягом минулої доби до поліції звернулись 15 громадян із заявами про вчинення щодо них шахрайських дій: за всіма фактами триває перевірка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Майже 40 тисяч гривень позбувся лучанин, 1962 року народження, повіривши особі, яка зателефонувала йому під приводом «працівника банку».Шахрай сказав, що невідомі хочуть заблокувати його банківську картку, мовляв, потрібно негайно перерахувати гроші на інший рахунок, що довірливий чоловік і зробив. На жаль, він позбувся і тих заощаджень, що мав. Варто пам’ятати, що справжні банківські працівники ніколи не пропонуватимуть схожих операцій, також вони не запитуватимуть ваші персональні дані, номер картки і секретні коди на звороті картки.А 23-річний лучанин хотів купити рюкзак на популярному сайті. «Продавець» надіслав йому фішингове посилання в месенджері, громадянин перейшов за ним – і позбувся понад 72 000 гривень, які були на його картці. Ніколи не можна спілкуватись з покупцями/продавцями поза межами офіційних сайтів продаж. У жодному разі не переходьте за посиланнями, які вам надсилають в різні месенджери, адже це – шахраї.Лучанка, 1985 року народження, позбулась 6 тисяч гривень, бо хотіла отримати грошову допомогу через…фейсбук. Ніякі соціальні виплати неможливо отримати через соцмережі, виключно – через офіційні державні установи, і наразі жодні схожі допомоги не виплачуються.Ці громадяни та інші потерпілі звернулись до поліції: відомості за цими фактами будуть внесені в ЄРДР за ст. 190 ККУ, правоохоронці розслідуватимуть кожен випадок.