На Волині сніжитиме через повітря з арктики, - синоптики

На Волині сніжитиме через повітря з арктики, - синоптики
У зв'язку з вторгненням повітря з арктичних широт на Волині очікується холодна погода.

Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу різної інтенсивності.

Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі заморозки в повітрі 6-9⁰.

Денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.

На Волині сніжитиме через повітря з арктики, - синоптики

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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