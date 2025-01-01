На Волині сніжитиме через повітря з арктики, - синоптики
Сьогодні, 14:20
У зв'язку з вторгненням повітря з арктичних широт на Волині очікується холодна погода.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу різної інтенсивності.
Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 6-9⁰.
Денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу різної інтенсивності.
Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.
Вночі заморозки в повітрі 6-9⁰.
Денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поблизу Луцька чоловік знайшов на своєму городі снаряд
Сьогодні, 15:42
Ідентифікували «кадирівця», який викрав і зґвалтував двох малолітніх дівчат на Миколаївщині
Сьогодні, 15:01
На Волині сніжитиме через повітря з арктики, - синоптики
Сьогодні, 14:20
У Міноборони вже готовий законопроєкт про демобілізацію, однак Генштаб його не підтримує, - ЗМІ
Сьогодні, 14:02