На Волині сніжитиме через повітря з арктики, - синоптики





Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу різної інтенсивності.



Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.



Вночі заморозки в повітрі 6-9⁰.



Денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з вторгненням повітря з арктичних широт на Волині очікується холодна погода.Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.Пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу різної інтенсивності.Подекуди пориви вітру 15-20 м/с.Вночі заморозки в повітрі 6-9⁰.Денна температура не перевищить 1-6⁰ тепла.

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