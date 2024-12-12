На Волині затримали організатора «трансферу» за кордон для ухилянта

На Волині затримали організатора «трансферу» за кордон для ухилянта
На Волині затримали місцевого мешканця, який хотів заробити 4 тисячі доларів США за перетин кордону під час війни.

Про це у фейсбуці повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру жителю Дубенського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 4 тисячі доларів США влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до білорусі - надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку.

Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.

Дорогою до відправного пункту обох затримано. За свої послуги підозрюваний вже встиг отримати аванс. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснює поліція, оперативний супровід – ОРВ 6 прикордонного загону.

Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: ухилянт, кордон
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