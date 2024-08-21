У потязі на Волині знайшли контрабандний старовинний годинник

У потязі на Волині знайшли контрабандний старовинний годинник
У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» на Волині виявили годинник, що може бути культурною цінністю.

Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час огляду рейсового автобуса, який учора їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», прикордонники спільно з митниками виявили годинник, що за зовнішніми ознаками може мати антикварну або культурну цінність.

Автобус прямував за маршрутом «Чернігів – Познань». У дорожній сумці пасажирки - 42-річної киянки оглядова група знайшла годинник з гравіюванням 1899.

Виявлений годинник вилучено для проведення експертизи з метою визначення його походження та можливої культурної цінності.


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Теги: контрабанда, Волинь
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