У потязі на Волині знайшли контрабандний старовинний годинник

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» на Волині виявили годинник, що може бути культурною цінністю.Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Під час огляду рейсового автобуса, який учора їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», прикордонники спільно з митниками виявили годинник, що за зовнішніми ознаками може мати антикварну або культурну цінність.Автобус прямував за маршрутом «Чернігів – Познань». У дорожній сумці пасажирки - 42-річної киянки оглядова група знайшла годинник з гравіюванням 1899.Виявлений годинник вилучено для проведення експертизи з метою визначення його походження та можливої культурної цінності.