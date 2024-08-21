У потязі на Волині знайшли контрабандний старовинний годинник
Сьогодні, 12:16
У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» на Волині виявили годинник, що може бути культурною цінністю.
Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час огляду рейсового автобуса, який учора їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», прикордонники спільно з митниками виявили годинник, що за зовнішніми ознаками може мати антикварну або культурну цінність.
Автобус прямував за маршрутом «Чернігів – Познань». У дорожній сумці пасажирки - 42-річної киянки оглядова група знайшла годинник з гравіюванням 1899.
Виявлений годинник вилучено для проведення експертизи з метою визначення його походження та можливої культурної цінності.
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Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Під час огляду рейсового автобуса, який учора їхав на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», прикордонники спільно з митниками виявили годинник, що за зовнішніми ознаками може мати антикварну або культурну цінність.
Автобус прямував за маршрутом «Чернігів – Познань». У дорожній сумці пасажирки - 42-річної киянки оглядова група знайшла годинник з гравіюванням 1899.
Виявлений годинник вилучено для проведення експертизи з метою визначення його походження та можливої культурної цінності.
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