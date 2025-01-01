70-річний ювілей святкує Заслужений тренер України – волинянин В’ячеслав Паліївець

Сьогодні відзначає свій 70-річний ювілей, без перебільшення, легендарна постать сучасності – Заслужений тренер України, майстер рукопашного бою, володар чорного поясу 5-го Дану, а в минулому командир спецпідрозділу «Альфа» –Народився В’ячеслав Анатолійович 7 квітня 1955 року в селі Кірово, Кобилянського району, Полтавської області.У 1962 році пішов у 1 клас ЗОШ 1 міста Луцька. Навчаючись у 4 класі, був прийнятий в секцію спортивної гімнастики Луцької ДЮСШ. По закінченню школи виконав вимоги І спортивного розряду зі спортивної гімнастики. У тому ж році був зарахований до Луцького педінституту імені Лесі Українки на Факультет фізичного виховання. За період навчання виконав програму кандидата у майстри спорту зі спортивної гімнастики.У 1968 році закінчив інститут і був прийнятий на роботу в Луцький прикладобудівельний завод на посаду інструктора з фізичної культури та спорту. З 1977 по 1978 роки проходив строкову військову службу в радянській армії.З 1978 по 1979 роки працював тренером зі спортивної гімнастики в Луцькій ДЮСШ.В червні 1979 року був зарахований на службу в Управління держбезпеки України у Волинській області на посаду інструктора військово-фізичної підготовки. За період служби неодноразово брав участь в курсах та навчальних зборах з вивчення прийомів карате і рукопашного бою.За час служби в Управлінні держбезпеки активно брав участь у змаганнях на першість Волинської обласної ради «Динамо» серед силових структур з бойового самбо, дзюдо, рукопашного бою, в яких практично завжди виходив переможцем або призером.Приймаючи участь у змаганнях серед працівників органів держбезпеки України виконав норматив кандидата у майстри спорту з рукопашного бою. Згодом у 1985 році став срібним призером Кубку України з рукопашного бою.В 1988 році В’ячеслав Паліївець на громадських засадах організував секцію рукопашного бою в УКДБ у Волинській області для дітей співробітників. Після розпаду радянського союзу став співзасновником Волинської регіональної федерації рукопашного бою, Волинського регіонального Клубу рукопашного бою «Інсайт», започаткував турніри з рукопашного бою як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів, виховав сотні дітей, серед яких майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту України, переможці та призери Чемпіонатів Світу та Європи.Він завжди намагався виховати не лише успішного спортсмена, але й в першу чергу – людину, особистість. Його учні сьогодні активно займаються тренерською діяльністю, розвивають спорт і фізичну культуру не лише на Волині, а й по всій Україні. Чимало з них проходить службу в підрозділах спеціального призначення багатьох силових структур.У 2003 році Паліївцю В’ячеславу Анатолійовичу присвоєно почесне звання «Заслужений тренер України».