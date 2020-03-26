На Волині зникли безвісти матір з неповнолітньою донькою
Сьогодні, 10:15
Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої жінки із неповнолітньою донькою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора близько 18:20 до чергової служби Ковельського районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її сестри із донькою.
Відомо, що Юзепчук Надія Василівна, 12 вересня 1987 року народження, та Чижевич Мілана Сергіївна, 12 грудня 2019 року, жительки села Селець Ковельського району вранці 5 квітня пішли з дому та до цього часу не повернулись. Де перебувають зараз – невідомо.
Прикмети Юзепчук Надії Василівни: худорлявої тілобудови, низького зросту, близько 154 см, волосся чорне, темні очі (наявна косоокість).
Була одягнена: у чорну спідницю, кофту та чорні кросівки.
Прикмети Чижевич Мілани Сергіївни: волосся чорне, худорлявої тілобудови.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих, повідомте за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 095-4845349 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора близько 18:20 до чергової служби Ковельського районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її сестри із донькою.
Відомо, що Юзепчук Надія Василівна, 12 вересня 1987 року народження, та Чижевич Мілана Сергіївна, 12 грудня 2019 року, жительки села Селець Ковельського району вранці 5 квітня пішли з дому та до цього часу не повернулись. Де перебувають зараз – невідомо.
Прикмети Юзепчук Надії Василівни: худорлявої тілобудови, низького зросту, близько 154 см, волосся чорне, темні очі (наявна косоокість).
Була одягнена: у чорну спідницю, кофту та чорні кросівки.
Прикмети Чижевич Мілани Сергіївни: волосся чорне, худорлявої тілобудови.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих, повідомте за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 095-4845349 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олексій Олексюк
Сьогодні, 10:56
На ринку праці Волині - брак робітників та недобір студентів у заклади профтехосвіти
Сьогодні, 10:40
На Волині зникли безвісти матір з неповнолітньою донькою
Сьогодні, 10:15
Метою росії є подальша війна, а не мир, - МЗС Польщі
Сьогодні, 09:45
У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки росії: рятувальники показали фото
Сьогодні, 09:10