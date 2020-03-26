На Волині зникли безвісти матір з неповнолітньою донькою

Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої жінки із неповнолітньою донькою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора близько 18:20 до чергової служби Ковельського районного управління поліції ГУНП області надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її сестри із донькою.Відомо, що, 12 вересня 1987 року народження, та, 12 грудня 2019 року, жительки села Селець Ковельського району вранці 5 квітня пішли з дому та до цього часу не повернулись. Де перебувають зараз – невідомо.худорлявої тілобудови, низького зросту, близько 154 см, волосся чорне, темні очі (наявна косоокість).у чорну спідницю, кофту та чорні кросівки.волосся чорне, худорлявої тілобудови."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклих, повідомте за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 095-4845349 або 102", - наголошують у поліції.