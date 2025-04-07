У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки росії: рятувальники показали фото





Рятувальники розбирають завали і проливають їх. Роботи тривають, пише



"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи", – повідомили в ДСНС.



У неділю близько 5:00 Росія атакувала місто балістикою. Працювала ППО. Пошкодження зафіксували у трьох районах: Оболонському, Дарницькому і Солом'янському. Загинула одна людина, ще троє поранені – всі в Дарницькому. Серед пошкоджених об'єктів – меблевий цех і офіси телеканалів, зокрема Freedom.



За даними Повітряних сил, під час ранкової атаки Росія використала різні типи ракет, зокрема шість балістичних "Іскандерів". Збити вдалося одну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Оболонському районі Києва станом на ранок понеділка триває ліквідація загоряння, спричиненого учорашнім російським балістичним ударом. Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків удару, який Росія провела в неділю близько 5 ранку, повідомили в ДСНС близько 7 години.Рятувальники розбирають завали і проливають їх. Роботи тривають, пише LB.ua "Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи", – повідомили в ДСНС.У неділю близько 5:00 Росія атакувала місто балістикою. Працювала ППО. Пошкодження зафіксували у трьох районах: Оболонському, Дарницькому і Солом'янському. Загинула одна людина, ще троє поранені – всі в Дарницькому. Серед пошкоджених об'єктів – меблевий цех і офіси телеканалів, зокрема Freedom.За даними Повітряних сил, під час ранкової атаки Росія використала різні типи ракет, зокрема шість балістичних "Іскандерів". Збити вдалося одну.

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