Курс валют на 7 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,19 (-15 коп.)



Курс євро

1 євро — 44,55 (-30 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 10,70 (-22 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 квітня. Долар втратив 15 коп. Євро стрімко зменшився аж на 30 коп. Злотий здешевшав на 22 коп.Про це повідомили в НБУ.Курс долара1 долар США — 41,19 (-15 коп.)Курс євро1 євро — 44,55 (-30 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 10,70 (-22 коп.)

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