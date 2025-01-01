Курс валют на 7 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 квітня. Долар втратив 15 коп. Євро стрімко зменшився аж на 30 коп. Злотий здешевшав на 22 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,19 (-15 коп.)
Курс євро
1 євро — 44,55 (-30 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,70 (-22 коп.)
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,19 (-15 коп.)
Курс євро
1 євро — 44,55 (-30 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,70 (-22 коп.)
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