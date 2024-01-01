«Військова поліція полює на ухилянтів»: новий фейк ru-пропаганди

Кіберполіція та Центр протидії дезінформації попередили українців про ворожу ІПсО.Про це у телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.Цими днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні «ухилянтів». Такі повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України.«Наголошуємо, що ця. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції»», - йдеться у повідомленні.Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості з-поміж громадян.«Закликаємо не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПсО, ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади. Тому, кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел. Будьте пильні та обачні!» - зазначили у ЦПД.