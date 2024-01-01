«Військова поліція полює на ухилянтів»: новий фейк ru-пропаганди
Сьогодні, 16:55
Кіберполіція та Центр протидії дезінформації попередили українців про ворожу ІПсО.
Про це у телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.
Цими днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні «ухилянтів». Такі повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України.
«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції»», - йдеться у повідомленні.
Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості з-поміж громадян.
«Закликаємо не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПсО, ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади. Тому, кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел. Будьте пильні та обачні!» - зазначили у ЦПД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.
Цими днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні «ухилянтів». Такі повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України.
«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції»», - йдеться у повідомленні.
Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості з-поміж громадян.
«Закликаємо не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПсО, ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади. Тому, кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел. Будьте пильні та обачні!» - зазначили у ЦПД.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянина, якого вважали зниклим безвісти, знайшли мертвим
Сьогодні, 17:12
«Військова поліція полює на ухилянтів»: новий фейк ru-пропаганди
Сьогодні, 16:55
«Українська команда» передала 72 бригаді партію дронів
Сьогодні, 16:36
Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук
Сьогодні, 16:25
У Луцьку затримали п'яного мотоцикліста без прав
Сьогодні, 16:20