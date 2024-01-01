Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук

Ляшук Віктор Михайлович.



Про це



"Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся родини Ляшуків з села Підгайці.



Стало відомо про загибель 43-річного старшого сержанта стрілецького взводу Західного ОТО НГУ Ляшука Віктора Михайловича.



Під час виконання бойового завдання, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії рф в районі населеного пункту Роботине Запорізької області Герой загинув 6 червня 2024.

Щирі співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ПідгайцівПро це повідомили у громаді."Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся родини Ляшуків з села Підгайці.Стало відомо про загибель 43-річного старшого сержанта стрілецького взводу Західного ОТО НГУ Ляшука Віктора Михайловича.Під час виконання бойового завдання, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії рф в районі населеного пункту Роботине Запорізької області Герой загинув 6 червня 2024.Щирі співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.

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