Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук
Сьогодні, 16:25
На війні загинув Герой з Підгайців Ляшук Віктор Михайлович.
Про це повідомили у громаді.
"Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся родини Ляшуків з села Підгайці.
Стало відомо про загибель 43-річного старшого сержанта стрілецького взводу Західного ОТО НГУ Ляшука Віктора Михайловича.
Під час виконання бойового завдання, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії рф в районі населеного пункту Роботине Запорізької області Герой загинув 6 червня 2024.
Щирі співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
"Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся родини Ляшуків з села Підгайці.
Стало відомо про загибель 43-річного старшого сержанта стрілецького взводу Західного ОТО НГУ Ляшука Віктора Михайловича.
Під час виконання бойового завдання, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії рф в районі населеного пункту Роботине Запорізької області Герой загинув 6 червня 2024.
Щирі співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Військова поліція полює на ухилянтів»: новий фейк ru-пропаганди
Сьогодні, 16:55
«Українська команда» передала 72 бригаді партію дронів
Сьогодні, 16:36
Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук
Сьогодні, 16:25
У Луцьку затримали п'яного мотоцикліста без прав
Сьогодні, 16:20
Лучан попередили про небезпечну грозу вночі
Сьогодні, 16:00