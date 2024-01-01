Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук

Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор Ляшук
На війні загинув Герой з Підгайців Ляшук Віктор Михайлович.

Про це повідомили у громаді.

"Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся родини Ляшуків з села Підгайці.

Стало відомо про загибель 43-річного старшого сержанта стрілецького взводу Західного ОТО НГУ Ляшука Віктора Михайловича.

Під час виконання бойового завдання, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії рф в районі населеного пункту Роботине Запорізької області Герой загинув 6 червня 2024.
Щирі співчуття рідним і близьким!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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