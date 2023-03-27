У Луцьку затримали п'яного мотоцикліста без прав

У Луцьку затримали п'яного мотоцикліста без прав
Не мав права керування, але сів за кермо напідпитку: у Луцьку патрульні склали адмінматеріали на водія-порушника.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 10 червня, близько 2-ї години, патрулюючи вулицю Олександра Валенти, екіпаж патрульних помітив мотоцикл марки Kawasaki ZX 10R, який рухався без номерних знаків.

Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду позитивний — 2, 07 проміле.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що керманич вже притягався протягом року до адміністративної відповідальності за водіння напідпитку. Також був позбавлений права керування транспортними засобами та не надав інспекторам реєстраційного документа та страхового поліса.

Патрульні склали на громадянина низку адміністративних матеріалів з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: водій, мотоцикл, п'яний, Луцьк
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