«Українська команда» передала 72 бригаді партію дронів

«Українська команда» передала 72 бригаді партію дронів
«Українська команда» передала 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців FPV-дрони.

Про це повідомляється на Facebook-cторінці «Української команди».

«72 бригада імені Чорних Запорожців вже майже два роки перемелює орків на Донецькому напрямку. А до того її бійці боронили столицю та звільняли Київську область, брали участь у звільненні правобережжя Херсонщини», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Керівник «Української команди» Артур Палатний подякував тим, хто допомагає збирати на дрони.

"Це те, що зараз дуже потрібно на передовій. Такі дрони ефективно нищать ворожу техніку та самих орків та бережуть життя наших воїнів. Дякую всім, хто продовжує донатити на дрони та посилює ЗСУ. Разом обов’язково переможемо!" - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 112 бригаді на східний напрямок партію великих дронів-літаків та комплект спеціального обладнання для керування дронами – ретранслятор та катапульту.

Також повідомлялося, що військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль «Бентлі» одному з учасників збору на дрони, який проводить «Українська команда».

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Теги: Українська команда
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