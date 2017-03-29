Волинянина, якого вважали зниклим безвісти, знайшли мертвим

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href="https://www.volynpost.com/news/240443-zupynylosia-serce-dyrektorky-vseukrainskogo-dytiachogo-fondu-na-volyni">Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині</a> <div class="date">07 червень, 17:44</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/240397-na-donechchyni-zagynuv-voin-z-volyni-vasyl-chujko"> <img width="60" alt="На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко" src="/img/modules/news/a/06/8831f6eb38b2af96301fa7d32e34606a/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/240397-na-donechchyni-zagynuv-voin-z-volyni-vasyl-chujko">На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко</a> <div class="date">06 червень, 20:35</div> </td> </tr> <tr class="item"> <td> <a href="https://www.volynpost.com/news/240233-sud-vyznav-likariv-vynnymy-u-smerti-porodilli-na-volyni"> <img width="60" alt="Суд визнав лікарів винними у смерті породіллі на Волині" src="/img/modules/news/8/59/b2885e97dad7ff2eb08cd816be1b2598/small-photo.jpg" /> </a> </td> <td > <a class="d-ib" href="https://www.volynpost.com/news/240233-sud-vyznav-likariv-vynnymy-u-smerti-porodilli-na-volyni">Суд визнав лікарів винними у смерті породіллі на Волині</a> <div class="date">03 червень, 16:05</div> </td> </tr> </table> </div> <div class="banner-label" name="right_270x350:news"></div> <div class="top-rating"> <div class="box-title green"> <div class="title d-ib">Популярне</div> </div> <div class="green-tabs"> <div class="d-ib item selected"> <a class="d-ib rating br-3" href="#rating"><img src="/img/icons/popular-like-icon.png" alt="rating" /></a> </div> <div class="d-ib item"> <a class="d-ib br-3" href="#views">Перегляди</a> </div> <div class="d-ib item"> <a class="d-ib br-3" href="#comments">Коментарі</a> </div> </div> <table class="items"> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/240543-volynianyna-iakogo-vvazhaly-znyklym-bezvisty-znajshly-mertvym">Волинянина, якого вважали зниклим безвісти, знайшли мертвим</a> <div class="date">Сьогодні, 17:12</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/240540-vijskova-policiia-polyuie-na-uhyliantiv-novyj-fejk-ru-propagandy">«Військова поліція полює на ухилянтів»: новий фейк ru-пропаганди</a> <div class="date">Сьогодні, 16:55</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/240542-ukrainska-komanda-peredala-72-brygadi-partiyu-droniv">«Українська команда» передала 72 бригаді партію дронів</a> <div class="date">Сьогодні, 16:36</div> </td> <td class="rating"> 0 </td> </tr> <tr> <td class="title" > <a href="https://www.volynpost.com/news/240541-pid-robotynym-na-zaporizhzhi-zagynuv-geroj-z-volyni-viktor-liashuk">Під Роботиним на Запоріжжі загинув Герой з Волині Віктор 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У селі Дерно, що в колишньому Ківерцівському районі на Волині, виявили тіло чоловіка, якогоПро це пише Конкурент.На Волині, у селі Дерно, неподалік свого будинку втопився чоловік. Загиблий – 51-річний мешканець села.«Виїздило водолазно-рятувальне відділення міста Луцьк в селі Дерно. 10 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Дістали за допомогою багра і мотузки. Загиблий – 1973 року народження, українець, проживав у селі Дерно», – розповіли у пресслужбі волинських рятувальників.Як повідомили у поліції, 51-річний чоловік із 4 червня вважався зниклим безвісти.