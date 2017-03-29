Волинянина, якого вважали зниклим безвісти, знайшли мертвим
Сьогодні, 17:12
У селі Дерно, що в колишньому Ківерцівському районі на Волині, виявили тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.
Про це пише Конкурент.
На Волині, у селі Дерно, неподалік свого будинку втопився чоловік. Загиблий – 51-річний мешканець села.
«Виїздило водолазно-рятувальне відділення міста Луцьк в селі Дерно. 10 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Дістали за допомогою багра і мотузки. Загиблий – 1973 року народження, українець, проживав у селі Дерно», – розповіли у пресслужбі волинських рятувальників.
Як повідомили у поліції, 51-річний чоловік із 4 червня вважався зниклим безвісти.
Про це пише Конкурент.
На Волині, у селі Дерно, неподалік свого будинку втопився чоловік. Загиблий – 51-річний мешканець села.
«Виїздило водолазно-рятувальне відділення міста Луцьк в селі Дерно. 10 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Дістали за допомогою багра і мотузки. Загиблий – 1973 року народження, українець, проживав у селі Дерно», – розповіли у пресслужбі волинських рятувальників.
Як повідомили у поліції, 51-річний чоловік із 4 червня вважався зниклим безвісти.