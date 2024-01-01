Патрульні зловили 7 п’яних «шумахерів» на Волині

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 7Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Зокрема в Луцьку інспектори зупинили авто ВАЗ 21112, який рухався під час дії комендантської години. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 12 проміле.Ще одного нетверезого 36-річного керманича зупинили патрульні. Він рухався автомобілем Renault Trafic. Інспектори зупинили його та під час спілкування у керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат —2, 22 проміле.У Ковелі екіпаж патрульних зупинили авто Volkswagen, який рухався в дію комендантської години. Під час спілкування у водійки помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 08 проміле.На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.