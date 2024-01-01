У бою на Донеччині обірвалося життя капітана Юрія Житченка з Волині

Сьогодні, 10 червня, до Локачинської громади надійшла сумна звістка про загибель на війні краянинаПро це у фейсбуці повідомив заступник Локачинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник відділу юридичного забезпечення, управління персоналом та запобігання корупціїПід час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув капітан Житченко Юрій Вячеславович.«Останньою волею, призваного на початку повномасштабної війни Харківським РТЦК та СП Воїна, було його поховання у разі загибелі в селі Линів Локачинської територіальної громади. Висловлюємо щире співчуття побратимам, посестрам, рідним та близьким Героя! Вічна пам'ять герою! Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.Із завтрашнього дня в громаді оголошено триденну жалобу.Про день і час проведення чину похорону повідомлять заздалегідь.