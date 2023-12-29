На Волині тимчасово без газу залишаться місто і десятки сіл

У зв’язку із ремонтно-профілактичними роботами у Ковельському управлінні експлуатації газового господарства на Волині тимчасово відключать від газу понад 7 000 споживачів.Про це повідомила начальниця пресцентру Волинської філії "Газмережі"У зв`язку з проведенням робіт на ГРС у Рожищі подачу газу буде припинено з 12 червня в таких населених пунктах:- м. Рожище, с. Валер’янівка, с. Вишеньки, с. Дмитрівка, с. Духче, с. Єлизаветин, с. Кобче, с. Крижівка, с. Луків, с. Михайлин, с. Навіз , с. Незвір, с. Носачевичі, с. Оленівка, с. Олешковичі, с. Ольганівка, с. Пожарки, с. Рудня, с. Сокіл, с. Топільне, с. Дубище Рожищенської міської громади;- с. Башова, с. Залісці, с. Копачівка, с. Кременець, с. Олександрівка, с. Підліски, с. Тростянка, с. Ужова, с. Уляники Копачівської сільської громади;- с. Озденіж, с. Іванчиці Луцької міської громади;- с. Славне, с. Суськ, с. Словатичі, с. Звози Ківерцівської міської громади;- с. Боровичі, с. Грузятин, с. Четвертня, с. Криничне, с. Годомичі Колківської сільської громади.За цими адресами мешкає 7354 споживачів.«12 червня 2024 року заплановане відновлення газопостачання, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та відсутності заборгованості по оплаті за розподіл (доставку) природного газу Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», - йдеться у повідомленні.