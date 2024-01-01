Переселенка з Луганщини, син якої поліг на війні, допомагає військовим на Волині

Переселенка з Луганщини, 20-річний син якої загинув на російсько-українській війні, нині мешкає на Волині і активно допомагає прикордонникам.Про це у телеграмі повідомляє Нововолинська міськрада.«Він був моїм всесвітом, моїм життям», - так про свого сина розповідає мама загиблого Героя, переселенка з Луганщини Людмила Зінченко.На долю жінки випало немало випробувань. Війна забрала 20-річного сина, який мужньо став на захист своєї країни.Рідне місто Старобільськ окупувала російська армія. Жінка з чоловіком та донечкою змогли виїхати. Спочатку в Одесу, пізніше - у Нововолинськ.Смерть найріднішої людини перевернула життя родини.Людмила прагне здійснити найголовнішу мрію сина - вивісити синьо-жовтий прапор над звільненим Старобільськом.Зараз жінка разом з рідними загиблих, зниклих безвісти, полонених 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса збирають допомогу для Захисників.Купують дрони та іншу техніку, яка необхідна на передовій для збереження життя та швидшої перемоги над російським ворогом.