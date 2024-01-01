Переселенка з Луганщини, син якої поліг на війні, допомагає військовим на Волині
Сьогодні, 18:28
Переселенка з Луганщини Людмила Зінченко, 20-річний син якої загинув на російсько-українській війні, нині мешкає на Волині і активно допомагає прикордонникам.
Про це у телеграмі повідомляє Нововолинська міськрада.
«Він був моїм всесвітом, моїм життям», - так про свого сина розповідає мама загиблого Героя, переселенка з Луганщини Людмила Зінченко.
На долю жінки випало немало випробувань. Війна забрала 20-річного сина Євгенія, який мужньо став на захист своєї країни.
Рідне місто Старобільськ окупувала російська армія. Жінка з чоловіком та донечкою змогли виїхати. Спочатку в Одесу, пізніше - у Нововолинськ.
Смерть найріднішої людини перевернула життя родини.
Людмила прагне здійснити найголовнішу мрію сина - вивісити синьо-жовтий прапор над звільненим Старобільськом.
Зараз жінка разом з рідними загиблих, зниклих безвісти, полонених 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса збирають допомогу для Захисників.
Купують дрони та іншу техніку, яка необхідна на передовій для збереження життя та швидшої перемоги над російським ворогом.
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Про це у телеграмі повідомляє Нововолинська міськрада.
«Він був моїм всесвітом, моїм життям», - так про свого сина розповідає мама загиблого Героя, переселенка з Луганщини Людмила Зінченко.
На долю жінки випало немало випробувань. Війна забрала 20-річного сина Євгенія, який мужньо став на захист своєї країни.
Рідне місто Старобільськ окупувала російська армія. Жінка з чоловіком та донечкою змогли виїхати. Спочатку в Одесу, пізніше - у Нововолинськ.
Смерть найріднішої людини перевернула життя родини.
Людмила прагне здійснити найголовнішу мрію сина - вивісити синьо-жовтий прапор над звільненим Старобільськом.
Зараз жінка разом з рідними загиблих, зниклих безвісти, полонених 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса збирають допомогу для Захисників.
Купують дрони та іншу техніку, яка необхідна на передовій для збереження життя та швидшої перемоги над російським ворогом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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