Переселенка з Луганщини, син якої поліг на війні, допомагає військовим на Волині

Переселенка з Луганщини, син якої поліг на війні, допомагає військовим на Волині
Переселенка з Луганщини Людмила Зінченко, 20-річний син якої загинув на російсько-українській війні, нині мешкає на Волині і активно допомагає прикордонникам.

Про це у телеграмі повідомляє Нововолинська міськрада.

«Він був моїм всесвітом, моїм життям», - так про свого сина розповідає мама загиблого Героя, переселенка з Луганщини Людмила Зінченко.

На долю жінки випало немало випробувань. Війна забрала 20-річного сина Євгенія, який мужньо став на захист своєї країни.

Рідне місто Старобільськ окупувала російська армія. Жінка з чоловіком та донечкою змогли виїхати. Спочатку в Одесу, пізніше - у Нововолинськ.

Смерть найріднішої людини перевернула життя родини.

Людмила прагне здійснити найголовнішу мрію сина - вивісити синьо-жовтий прапор над звільненим Старобільськом.

Зараз жінка разом з рідними загиблих, зниклих безвісти, полонених 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса збирають допомогу для Захисників.

Купують дрони та іншу техніку, яка необхідна на передовій для збереження життя та швидшої перемоги над російським ворогом.


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Теги: переселенці, Волинь
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