Спомин про Героя. Полеглого в Маріуполі волинянина 2 роки не можуть поховати

Старший лейтенант(позивний «Стохід»)під час оборони міста Маріуполя від російських окупантів. Офіцеру було 47 років.Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал героїв.Віталій Шевчук був родом із села Пірванче Волинської області. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де навчався на фізичному факультеті. Після цього оселився в місті Луцьк. У цивільному житті працював у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі.2018 року чоловік вирішив стати на захист батьківщини та приєднався до Національної гвардії України. Воював у складі Окремого загону спеціального призначення «Азов». Був заступником командира роти. Від 24 лютого 2022-го разом із побратимами боронив Маріуполь і завод «Азовсталь».За гідну та відважну службу офіцер був нагороджений орденами «За мужність» ІІІ і ІІ ступеня (другим вже посмертно).«Розумний і дуже люблячий тато, який завжди думав про свою сім’ю. Був щирим і відкритим, а ще впертим і прямолінійним, завжди боровся за свої ідеї та справедливість, тому деколи потрапляв у цікаві пригоди. Любив завжди пізнавати щось нове: чи через книги від історії України до всесвітньої історії, чи через спілкування з новими людьми, чи через проходження будь-яких форм навчання чи навіть випробування. А ще любив різні диковинки, мав неабияку уяву. Розбирався у всьому – проєктування будинку, будівництво сходів, вирощування дерев, квітів, знався на грибах, це просто обожнював, коли тепло, ліс після дощу, співають птахи, ну і потім смажені грибочки, звичайно, чудово готував (особливо шашлик на дачі, а для мами завжди намагався приготувати її улюблену страву – смаженого коропа). Також, звичайно, спорт, який займав теж важливе місце в житті тата, і моржування, як без нього», – так описала загиблого його донька.Героя досі не змогли поховати.У Віталія залишилися дружина, донька і син.