На Волині прижиттєву нагороду Героя передали його вдові

Прижиттєву нагороду волинського воїна передали його вдові. Волинянин Віталій Шевчук, військовослужбовець Нацгвардії України,поліг у боротьбі за свою країну.Про це повідомляють у Волинській ОВА.27 січня 2023 року родині воїна зі скорботними урочистостями передали посмертну державну нагороду – орден «За мужність» ІІ ступеня.Однак гідність Героя та його доблесть на полі бою за життя була також удостоєна ордена. Сьогодні відзнаку воїна передав у руки дружини Віталія Шевчука очільник Волинської області.«Ваш чоловік назавжди залишиться прикладом мужності. Розповідайте побільше, яким він був за життя. Нехай люди, а особливо молодь, знають на кого рівнятися», – сказав Юрій Погуляйко.Указом Президента України Володимира Зеленського № 168 від 25.03.2022 року захиснику було присвоєно орден «За мужність» ІІІ ступеня. На жаль, нагорода не застала свого Героя. Віталій Шевчук загинув у квітні минулого року при обороні Маріуполя. Орден отримали його дружина та син.