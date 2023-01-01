На Волині прижиттєву нагороду Героя передали його вдові
Сьогодні, 20:34
Прижиттєву нагороду волинського воїна передали його вдові. Волинянин Віталій Шевчук, військовослужбовець Нацгвардії України,
поліг у боротьбі за свою країну.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
27 січня 2023 року родині воїна зі скорботними урочистостями передали посмертну державну нагороду – орден «За мужність» ІІ ступеня.
Однак гідність Героя та його доблесть на полі бою за життя була також удостоєна ордена. Сьогодні відзнаку воїна передав у руки дружини Віталія Шевчука очільник Волинської області.
«Ваш чоловік назавжди залишиться прикладом мужності. Розповідайте побільше, яким він був за життя. Нехай люди, а особливо молодь, знають на кого рівнятися», – сказав Юрій Погуляйко.
Пам’ятка:
Указом Президента України Володимира Зеленського № 168 від 25.03.2022 року захиснику було присвоєно орден «За мужність» ІІІ ступеня. На жаль, нагорода не застала свого Героя. Віталій Шевчук загинув у квітні минулого року при обороні Маріуполя. Орден отримали його дружина та син.
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поліг у боротьбі за свою країну.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
27 січня 2023 року родині воїна зі скорботними урочистостями передали посмертну державну нагороду – орден «За мужність» ІІ ступеня.
Однак гідність Героя та його доблесть на полі бою за життя була також удостоєна ордена. Сьогодні відзнаку воїна передав у руки дружини Віталія Шевчука очільник Волинської області.
«Ваш чоловік назавжди залишиться прикладом мужності. Розповідайте побільше, яким він був за життя. Нехай люди, а особливо молодь, знають на кого рівнятися», – сказав Юрій Погуляйко.
Пам’ятка:
Указом Президента України Володимира Зеленського № 168 від 25.03.2022 року захиснику було присвоєно орден «За мужність» ІІІ ступеня. На жаль, нагорода не застала свого Героя. Віталій Шевчук загинув у квітні минулого року при обороні Маріуполя. Орден отримали його дружина та син.
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