Медики волинської лікарні зібрали 270 тисяч гривень для військових
Сьогодні, 21:13
Медичний персонал Волинської обласної клінічної лікарні на чолі з керівником Олександром Дударем перерахували свій одноденний заробіток на потреби військових.
Про це повідомляє координаторка волонтерського центру «Волинь SOS» Наталія Ариванюк.
Волонтерка від імені фонду подякувала медикам за таке рішення.
"Наші лікарі, за власною ініціативою зробили мегадостойний вчинок, яким можна і треба пишатися, і ставити в приклад.
Лікарі та персонал склали свій одноденний заробіток та перерахували його на рахунок нашого благодійного фонду "Волинь СОС медікал" для закупівлі тактичної медицини для наших захисників. В результаті цього вдалось зібрати велику суму - 270 тисяч гривень", - йдеться у дописі Наталії Ариванюк.
Також волонтерка зазначила, що потреба в тактичній медицині є постійною, оскільки війна триває.
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Про це повідомляє координаторка волонтерського центру «Волинь SOS» Наталія Ариванюк.
Волонтерка від імені фонду подякувала медикам за таке рішення.
"Наші лікарі, за власною ініціативою зробили мегадостойний вчинок, яким можна і треба пишатися, і ставити в приклад.
Лікарі та персонал склали свій одноденний заробіток та перерахували його на рахунок нашого благодійного фонду "Волинь СОС медікал" для закупівлі тактичної медицини для наших захисників. В результаті цього вдалось зібрати велику суму - 270 тисяч гривень", - йдеться у дописі Наталії Ариванюк.
Також волонтерка зазначила, що потреба в тактичній медицині є постійною, оскільки війна триває.
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