Волинянин дізнався, що «очолює» осередок забороненої партії. ВІДЕО





Зі слів чоловіка, керівником Топільненського осередку партії в Рожищенській громаді його зробили незаконно і без його відома. Лікар звернувся із проханням розібратися у ситуації, - повідомляє



Олександр Калапуша каже: про зв'язок із забороненою з 2022 року партією йому натякнули пацієнти. Засумнівавшись чоловік почав шукати інформацію.



"Коли я відкриваю будь-які дані у відкритих реєстрах, вводжу своє прізвище, і підтягується інформація, що по цей час я є керівником соціалістичної партії. Це дуже наносить репутаційні ризики для мене", — розповів волинянин.



За роз’ясненням лікар звернувся із листом у Мін’юст. Каже: отримав відповідь, що згідно з Єдиним реєстром громадських формувань Калапуша Олександр Гнатович не входить до складу керівних органів політичних партій в Україні. Але Калапуша О.Г. є серед керівників Топільненської сільської організації Соціалістичної партії України, втім, інформації про повне ім’я та по батькові немає.



Після цього, каже чоловік, із заявою про підробку документів звернувся у поліцію: "Я почав наполягати, щоб зареєстрували в ЄРДР, бо моя ціль – зареєструвати заяву, щоб провелося розслідування і зняли моє ім'я у Мін'юсті з держреєстрів, бо я ніколи не вступав у цю партію".



Що кажуть правоохоронці і юристи

За коментарем журналісти звернулися до речниці Нацполіції області Ольги Бузулук. З її слів, заяву від Олександра Калапуші правоохоронці у Рожищі зареєстрували належним чином.



"У нас там (в Рожищі — ред.) відсутні органи досудового слідства. Тому заяву скерували у Ківерцівський підрозділ, де слідчий розгляне її і вирішуватиме, чи вносити ці дані в ЄРДР", — зазначила Ольга Бузулук.



Не бачить перспектив у цій справі луцький адвокат Олег Огородник. "Якщо поліція, на мою думку, почне розслідувати цю справу, то вони зайдуть у глухий кут, бо вже пройшло 20 років і знайти підозрюваного, хто підробив документи, досить складно. Є строки притягнення до кримінальної відповідальності. Які теж уже, на мій погляд, практично сплили", — сказав він.



Осередок забороненої партії

У Рожищенській громаді журналісти поспілкувалися з працівниками міськради та мешканцями, щоб з'ясувати, хто очолював місцевий осередок соціалістичної партії.



Місцеві кажуть: про цю партію у громаді вже давно не чули. "За три останні роки ніяких даних щодо діяльності осередків політичних партій, їх керівників не спостерігалося. Більше ніж п'ять років тому я був спостерігачем на виборах на місцевій дільниці і будь-яких проявів активності з боку соціалістів не пам'ятаю", — говорить староста Топільненського округу Дмитро Кисіль.



Також за роз’ясненням звернулися у Західне міжрегіональне управління Мін’юсту. У листі-відповіді нам повідомили, що керівник місцевого осередку Калапуша О.Г. – це не Олександр Гнатович, а Ольга Григорівна. Сам осередок припинив існування торік у листопаді, згідно з рішенням суду.



Кореспондентам вдалося знайти колишню очільницю місцевого політичного осередку соціалістів. Ольга Калапуша живе у сусідньому селі, говорить: партійний осередок очолювала з 1994-го року, його розпустили два роки тому.



Нині жінка працює на шкільній кухні.



"Вона повністю розсипалася та партія, усі вийшли і все, закрилося те все, бо всі зрозуміли, яку вони лінію ведуть, це неприємлимо", — зазначила Ольга Калапуша.



Дізнавшись про однофамілицю Ольгу Олександр Калапуша сказав, що вирішив писатиме скаргу на слідчого поліцейського, аби його заяву таки внесли в ЄРДР і дали офіційну письмову відповідь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин Олександр Калапуша працює лікарем у Києві. Нещодавно чоловік випадково з’ясував, що за документами Калапуша О.Г. із 2004-ого року очолює один з волинських осередків забороненої в Україні Соціалістичної партії.Зі слів чоловіка, керівником Топільненського осередку партії в Рожищенській громаді його зробили незаконно і без його відома. Лікар звернувся із проханням розібратися у ситуації, - повідомляє Суспільне. Олександр Калапуша каже: про зв'язок із забороненою з 2022 року партією йому натякнули пацієнти. Засумнівавшись чоловік почав шукати інформацію."Коли я відкриваю будь-які дані у відкритих реєстрах, вводжу своє прізвище, і підтягується інформація, що по цей час я є керівником соціалістичної партії. Це дуже наносить репутаційні ризики для мене", — розповів волинянин.За роз’ясненням лікар звернувся із листом у Мін’юст. Каже: отримав відповідь, що згідно з Єдиним реєстром громадських формувань Калапуша Олександр Гнатович не входить до складу керівних органів політичних партій в Україні. Але Калапуша О.Г. є серед керівників Топільненської сільської організації Соціалістичної партії України, втім, інформації про повне ім’я та по батькові немає.Після цього, каже чоловік, із заявою про підробку документів звернувся у поліцію: "Я почав наполягати, щоб зареєстрували в ЄРДР, бо моя ціль – зареєструвати заяву, щоб провелося розслідування і зняли моє ім'я у Мін'юсті з держреєстрів, бо я ніколи не вступав у цю партію".За коментарем журналісти звернулися до речниці Нацполіції області. З її слів, заяву від Олександра Калапуші правоохоронці у Рожищі зареєстрували належним чином."У нас там (в Рожищі — ред.) відсутні органи досудового слідства. Тому заяву скерували у Ківерцівський підрозділ, де слідчий розгляне її і вирішуватиме, чи вносити ці дані в ЄРДР", — зазначила Ольга Бузулук.Не бачить перспектив у цій справі луцький адвокат Олег Огородник. "Якщо поліція, на мою думку, почне розслідувати цю справу, то вони зайдуть у глухий кут, бо вже пройшло 20 років і знайти підозрюваного, хто підробив документи, досить складно. Є строки притягнення до кримінальної відповідальності. Які теж уже, на мій погляд, практично сплили", — сказав він.У Рожищенській громаді журналісти поспілкувалися з працівниками міськради та мешканцями, щоб з'ясувати, хто очолював місцевий осередок соціалістичної партії.Місцеві кажуть: про цю партію у громаді вже давно не чули. "За три останні роки ніяких даних щодо діяльності осередків політичних партій, їх керівників не спостерігалося. Більше ніж п'ять років тому я був спостерігачем на виборах на місцевій дільниці і будь-яких проявів активності з боку соціалістів не пам'ятаю", — говорить староста Топільненського округуТакож за роз’ясненням звернулися у Західне міжрегіональне управління Мін’юсту. У листі-відповіді нам повідомили, що керівник місцевого осередку Калапуша О.Г. – це не Олександр Гнатович, а Ольга Григорівна. Сам осередок припинив існування торік у листопаді, згідно з рішенням суду.Кореспондентам вдалося знайти колишню очільницю місцевого політичного осередку соціалістів. Ольга Калапуша живе у сусідньому селі, говорить: партійний осередок очолювала з 1994-го року, його розпустили два роки тому.Нині жінка працює на шкільній кухні."Вона повністю розсипалася та партія, усі вийшли і все, закрилося те все, бо всі зрозуміли, яку вони лінію ведуть, це неприємлимо", — зазначила Ольга Калапуша.Дізнавшись про однофамілицю Ольгу Олександр Калапуша сказав, що вирішив писатиме скаргу на слідчого поліцейського, аби його заяву таки внесли в ЄРДР і дали офіційну письмову відповідь.

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