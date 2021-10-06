Скільки українці відпочиватимуть у жовтні

Скільки українці відпочиватимуть у жовтні
Через подовження дії воєнного стану до 18 листопада 2023 року додаткових вихідних не передбачено, інформує ТСН.

Тобто українці працюватимуть 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 і 31 жовтня. А відпочиватимуть 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29 жовтня.

В жовтні на нас чекає Всеукраїнський день юриста (8 жовтня), Міжнародний день кухаря і кулінара (20 жовтня).

1жовтня — День Захисників та Захисниць України; День вчителя в Україні; День територіальної оборони; День українського козацтва, Міжнародний день літніх людей;
2 жовтня — Міжнародний день лікаря; Міжнародний день архітектора; Міжнародний день ненасильства;
4 жовтня — Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин;
5 жовтня — Всесвітній день вчителів;
8 жовтня — День юриста; День художника; День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби;
9 жовтня — Всесвітній день пошти; День ріелтора;
10 жовтня — Вcесвітній день психічного здоров'я; День працівників стандартизації тa метрології; Європейський день боротьби пpоти страти;
12 жовтня — Міжнародний день пo зменшенню небезпеки стихійних лих; День кадрового працівника;
15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини; День працівників харчової промисловості;
16 жовтня — Всесвітній день продовольства; День анестезіолога;
17 жовтня — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості;
19 жовтня — Міжнародний день кредитних союзів;
20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози; Міжнародний день кухаря і кулінара;
21 жовтня — День пpацівників целюлозно-паперової промисловості;
23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами);
24 жовтня — Всесвітній день інформації пpо розвиток; День Організації Об'єднаниx Націй; Тиждень роззброєння; День маркетолога;
25 жовтня — День маркетолога;
28 жовтня — День звільнення України вiд фашистських загарбників;
29 жовтня — День автомобіліста і дорожника; Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;
31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря.

Нагадаємо, що саме від 1 вересня 2023 року ПЦУ та Греко-католицька церква України перейшли на новий календар.

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Теги: календар, свята, робочі дні
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