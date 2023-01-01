Посмертну нагороду воїна з Волині вручили його дружині та сину

Юрія Бедарева посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні». Цю державну нагороду сьогодні вручили його дружині Оксані та синочку Іванку.



Про це повідомляє газета



Зі словами співчуття та вдячності до рідних воїна Юрія Бедерева звернулися начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.



Нагадаємо, Юрій Бедарев помер на Харківщині 23 січня 2023 року. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдатапосмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні». Цю державну нагороду сьогодні вручили його дружині Оксані та синочку Іванку.Про це повідомляє газета "Нове життя" Зі словами співчуття та вдячності до рідних воїна Юрія Бедерева звернулися начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СПі начальник відділення рекрутингу та комплектуванняНагадаємо,. Він був жителем села Гірки. Юрій проходив військову службу за контрактом, був учасником АТО та обороняв країну з 2014 року.

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