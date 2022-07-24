Не відповідала на дзвінки: у Луцьку рятувальники відкрили квартиру та допомогли пенсіонерці

У Луцьку рятувальники відчинили двері до помешкання літньої жінки, яка потребувала медичної допомоги.Лучанка, яка мешкає у квартирі на вулиці Шота Руставелі не відповідала на телефонні дзвінки, тож знайомі, які намагалися з нею сконтактувати, забили на сполох, - повідомляють у пресслужбі ДСНС.Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні о 16:20. На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері до помешкання, де й виявили пенсіонерку.Жінка, на щастя, була живою, але потребувала медичної допомоги. Тож рятувальники разом з медиками та поліцейськими доправили її до карети швидкої для подальшої госпіталізації.