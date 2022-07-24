Не відповідала на дзвінки: у Луцьку рятувальники відкрили квартиру та допомогли пенсіонерці

Не відповідала на дзвінки: у Луцьку рятувальники відкрили квартиру та допомогли пенсіонерці
У Луцьку рятувальники відчинили двері до помешкання літньої жінки, яка потребувала медичної допомоги.

Лучанка, яка мешкає у квартирі на вулиці Шота Руставелі не відповідала на телефонні дзвінки, тож знайомі, які намагалися з нею сконтактувати, забили на сполох, - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні о 16:20. На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт. За допомогою шанцевого інструменту вони відчинили двері до помешкання, де й виявили пенсіонерку.
Не відповідала на дзвінки: у Луцьку рятувальники відкрили квартиру та допомогли пенсіонерці
Не відповідала на дзвінки: у Луцьку рятувальники відкрили квартиру та допомогли пенсіонерці

Жінка, на щастя, була живою, але потребувала медичної допомоги. Тож рятувальники разом з медиками та поліцейськими доправили її до карети швидкої для подальшої госпіталізації.

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Теги: ДСНС, Волинь, порятунок
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