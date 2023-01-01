Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 5 жовтня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.



У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.



Народний прогноз погоди: про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 4 жовтня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.

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