Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 5 жовтня
Сьогодні, 20:00
У середу, 4 жовтня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.
У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.
Народний прогноз погоди: про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°.
У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 17-19°.
Народний прогноз погоди: про те, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвіщали за березовим листям: якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно.
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