Поліція викрила велику банду, яка видурювала гроші у волонтерів

Нацполіція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для ЗСУ, видурюючи гроші у військових і волонтерів.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входило ще 6 осіб «з волі».Зловмисники завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.Зокрема у телефонній розмові з одним із захисників зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту.При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто «зламався» - і знадобилися кошти на його «ремонт». У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини. обіцяли доставити їх на фронт.На сьогодні поліцейські встановили 22 осіб, які перерахували кошти шахраям. Утім отримані в ході слідства дані свідчать, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності фігурантів значно більша.