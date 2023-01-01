Поліція викрила велику банду, яка видурювала гроші у волонтерів
Сьогодні, 19:15
Нацполіція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі автомобілі для ЗСУ, видурюючи гроші у військових і волонтерів.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входило ще 6 осіб «з волі».
Зловмисники завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.
Зокрема у телефонній розмові з одним із захисників зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту.
При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто «зламався» - і знадобилися кошти на його «ремонт». У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини. обіцяли доставити їх на фронт.
На сьогодні поліцейські встановили 22 осіб, які перерахували кошти шахраям. Утім отримані в ході слідства дані свідчать, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності фігурантів значно більша.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входило ще 6 осіб «з волі».
Зловмисники завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.
Зокрема у телефонній розмові з одним із захисників зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту.
При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто «зламався» - і знадобилися кошти на його «ремонт». У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості машини. обіцяли доставити їх на фронт.
На сьогодні поліцейські встановили 22 осіб, які перерахували кошти шахраям. Утім отримані в ході слідства дані свідчать, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності фігурантів значно більша.
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