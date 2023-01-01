Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
Сьогодні, 18:37
До позбавлення волі та конфіскації майна на Волині засудили двох чоловіків, обвинувачених у розбої.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 27- та 37-річним жителями Ковельського району розбою (ч.2 ст. 187 КК України).
Судимі уже (молодший – раз, а старший – п’ять разів) нетверезі чоловіки увечері 6 серпня 2021 року на вулиці Сагайдачного у Ковелі напали на перехожого, побили його, зламавши щелепу, й відібрали гроші та мобільний телефон.
Наступного ж дня зловмисників затримали – і відтоді вони перебувають під вартою.
Під час розслідування з’ясувалося, що старший із нападників до цього вчинив крадіжку із проникненням у житло у селі Кашівка Ковельського району, відтак його судили і за це.
Суд визнав обох волинян винуватими у вчиненні злочинів та призначив покарання: молодшому – у виді семи років та шести місяців позбавлення волі, старшому – у виді 8 років позбавлення волі. Обом – з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 27- та 37-річним жителями Ковельського району розбою (ч.2 ст. 187 КК України).
Судимі уже (молодший – раз, а старший – п’ять разів) нетверезі чоловіки увечері 6 серпня 2021 року на вулиці Сагайдачного у Ковелі напали на перехожого, побили його, зламавши щелепу, й відібрали гроші та мобільний телефон.
Наступного ж дня зловмисників затримали – і відтоді вони перебувають під вартою.
Під час розслідування з’ясувалося, що старший із нападників до цього вчинив крадіжку із проникненням у житло у селі Кашівка Ковельського району, відтак його судили і за це.
Суд визнав обох волинян винуватими у вчиненні злочинів та призначив покарання: молодшому – у виді семи років та шести місяців позбавлення волі, старшому – у виді 8 років позбавлення волі. Обом – з конфіскацією майна.
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