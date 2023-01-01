Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію

Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
До позбавлення волі та конфіскації майна на Волині засудили двох чоловіків, обвинувачених у розбої.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 27- та 37-річним жителями Ковельського району розбою (ч.2 ст. 187 КК України).

Судимі уже (молодший – раз, а старший – п’ять разів) нетверезі чоловіки увечері 6 серпня 2021 року на вулиці Сагайдачного у Ковелі напали на перехожого, побили його, зламавши щелепу, й відібрали гроші та мобільний телефон.

Наступного ж дня зловмисників затримали – і відтоді вони перебувають під вартою.

Під час розслідування з’ясувалося, що старший із нападників до цього вчинив крадіжку із проникненням у житло у селі Кашівка Ковельського району, відтак його судили і за це.

Суд визнав обох волинян винуватими у вчиненні злочинів та призначив покарання: молодшому – у виді семи років та шести місяців позбавлення волі, старшому – у виді 8 років позбавлення волі. Обом – з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злочин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Хто, як не я»: історія полеглого Героя із волинської бригади Олександра Кожуха
Сьогодні, 18:58
Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
Сьогодні, 18:37
Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Сьогодні, 18:21
Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США
Сьогодні, 18:01
Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Допомагав утікати за кордон: на Волині оштрафували директора благодійного фонду Допомагав утікати за кордон: на Волині оштрафували директора благодійного фонду
Сьогодні, 13:00
Киянин надіслав поштою на Волинь зброю: справа – в суді Киянин надіслав поштою на Волинь зброю: справа – в суді
29 вересень, 19:39
Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів Підприємець із Волині переправив за кордон півтора десятка ухилянтів
29 вересень, 16:06
Волинянин поцупив вантажівку та продав її у Львові Волинянин поцупив вантажівку та продав її у Львові
27 вересень, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Хто, як не я»: історія полеглого Героя із волинської бригади Олександра Кожуха
Сьогодні, 18:58
 0
Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
Сьогодні, 18:37
 0
Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Сьогодні, 18:21
 0
Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США
Сьогодні, 18:01
 0
Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8