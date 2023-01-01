Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США

Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США
Американські волонтери відібрали два десятки робіт учнів Луцької художньої школи для благодійної виставки у США.

Про це у фейсбуці повідомляє художня школа.

До навчального закладу завітали волонтери Лорен Філбек та її чоловік Метт із благодійної організації The International Bridge Collective ( США, штат Джорджія) та волонтери з благодійного фонду «Українська мрія» (Луцьк).

Двадцять художніх робіт, виконаних учнями, передані на благодійну виставку-продаж в Атланті.

Отримані кошти будуть використані на допомогу ЗСУ.



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Теги: допомога, ЗСУ
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