Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США





Про це у фейсбуці повідомляє художня школа.



До навчального закладу завітали волонтери Лорен Філбек та її чоловік Метт із благодійної організації The International Bridge Collective ( США, штат Джорджія) та волонтери з благодійного фонду «Українська мрія» (Луцьк).



Двадцять художніх робіт, виконаних учнями, передані на благодійну виставку-продаж в Атланті.



Отримані кошти будуть використані на допомогу ЗСУ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські волонтери відібрали два десятки робіт учнів Луцької художньої школи для благодійної виставки у США.Про це у фейсбуці повідомляє художня школа.До навчального закладу завітали волонтерита її чоловікіз благодійної організації The International Bridge Collective ( США, штат Джорджія) та волонтери з благодійного фонду «Українська мрія» (Луцьк).Двадцять художніх робіт, виконаних учнями, передані на благодійну виставку-продаж в Атланті.Отримані кошти будуть використані на допомогу ЗСУ.

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