Зарплати від 25 тисяч гривень: найбільш оплачувані вакансії на Волині. ПЕРЕЛІК

На Волині реально знайти роботу із високою оплатою праці – від 25 до 50 тисяч гривень. Про цеповідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.У м. Ковель «Туристична агенція» запрошує на роботу водія автотранспортних засобів. Зарплата – 50 000 грн. Обов’язки: здійснювати міжнародні туристичні перевезення.Також у Ковелі пропонують роботу водієм автотранспортних засобів із оплатою 45 000 грн. Обов’язки: здійснювати вантажні перевезення у міжнародних напрямках на автомобілях MAN (20 тонн) та утримувати автомобіль у належному стані.У м. Луцьк є вакансія шліфувальника-оператора верстатів із програмним керуванням, за яку обіцяють винагороду - 32 477 грн. Вимоги: вища технічна освіта за напрямком механічна обробка металів.Також у Луцьку запрошують на роботу двох токарів із зарплатою по 32 477 грн.У м. Рожище пропонують роботу лікаря-стоматолога, заробітна плата – 30 000 грн.У с. Веселе Торчинської селищної ради є вакансія головного інженера, якому платитимуть – 29 728 грн.У Луцьку запрошують слюсаря-інструментальника 5-6 розряду, обіцяють зарплату - 29 383 грн.Також у Луцьку пропонують роботу водієм-навантажувачем із зарплатою - 26 000 грн. Обов’язки: здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, вимоги: наявність посвідчення тракториста категорії "Е".Є вакансія головного бухгалтера у Луцьку із оплатою праці – 25 000 грн. Вимоги: досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. Обов’язки: проведення операцій з акцизними товарами (пальним), введення ЗЕД, ведення бухгалтерського та податкового обліку, здійснення контролю над роботою відділу.За детальною інформацією щодо вакансій звертайтесь до спеціалістів центру зайнятості за телефонами: 066 353 74 95; 068 063 45 15.