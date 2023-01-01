Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Сьогодні, 18:21
Волинянин Андрій (позивний «Петрович») має звання майстер-сержанта і служить на посаді техніка першої стрілецької роти у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони.
Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТРО.
На військову службу чоловік вступив далекого 1985 року. Прослуживши майже чверть століття вийшов на пенсію. Проте вже за кілька років – після анексії Криму та вторгнення російських військ на Донбас – знову став до лав ЗСУ.
«Брав участь в АТО. Після демобілізації дізнався, що в Україні створюються Сили ТрО. У 2019 році підписав контракт резервіста з Камінь-Каширським батом Волинської бригади тероборони. Ми постійно тренувалися, виїжджали на стрільби. У перший день широкомасштабного вторгнення я вже був у строю рідного батальйону», – розповідає «Петрович».
Вдома на досвідченого бійця (майже 30 років вислуги!) чекає родина, друзі та німецький вівчар Арнольд.
«1 березня буде 35 років, як ми разом з моєю Катериною», – усміхаючись, розповідає вусатий майстер-сержант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТРО.
На військову службу чоловік вступив далекого 1985 року. Прослуживши майже чверть століття вийшов на пенсію. Проте вже за кілька років – після анексії Криму та вторгнення російських військ на Донбас – знову став до лав ЗСУ.
«Брав участь в АТО. Після демобілізації дізнався, що в Україні створюються Сили ТрО. У 2019 році підписав контракт резервіста з Камінь-Каширським батом Волинської бригади тероборони. Ми постійно тренувалися, виїжджали на стрільби. У перший день широкомасштабного вторгнення я вже був у строю рідного батальйону», – розповідає «Петрович».
Вдома на досвідченого бійця (майже 30 років вислуги!) чекає родина, друзі та німецький вівчар Арнольд.
«1 березня буде 35 років, як ми разом з моєю Катериною», – усміхаючись, розповідає вусатий майстер-сержант.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
Сьогодні, 18:37
Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Сьогодні, 18:21
Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США
Сьогодні, 18:01
Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф
Сьогодні, 17:45
Медіа