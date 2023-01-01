Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»

Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Волинянин Андрій (позивний «Петрович») має звання майстер-сержанта і служить на посаді техніка першої стрілецької роти у Камінь-Каширському батальйоні Волинської бригади тероборони.

Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТРО.

На військову службу чоловік вступив далекого 1985 року. Прослуживши майже чверть століття вийшов на пенсію. Проте вже за кілька років – після анексії Криму та вторгнення російських військ на Донбас – знову став до лав ЗСУ.

«Брав участь в АТО. Після демобілізації дізнався, що в Україні створюються Сили ТрО. У 2019 році підписав контракт резервіста з Камінь-Каширським батом Волинської бригади тероборони. Ми постійно тренувалися, виїжджали на стрільби. У перший день широкомасштабного вторгнення я вже був у строю рідного батальйону», – розповідає «Петрович».

Вдома на досвідченого бійця (майже 30 років вислуги!) чекає родина, друзі та німецький вівчар Арнольд.

«1 березня буде 35 років, як ми разом з моєю Катериною», – усміхаючись, розповідає вусатий майстер-сержант.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Хто, як не я»: історія полеглого Героя із волинської бригади Олександра Кожуха
Сьогодні, 18:58
Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
Сьогодні, 18:37
Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Сьогодні, 18:21
Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США
Сьогодні, 18:01
Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Лікарі повернули до життя важко пораненого воїна, який перевіз родину на Волинь Лікарі повернули до життя важко пораненого воїна, який перевіз родину на Волинь
Сьогодні, 15:08
В Україні створили плащ-невидимку для військових В Україні створили плащ-невидимку для військових
Сьогодні, 11:11
Мери на Волині просять центральну владу не забирати «військовий» ПДФО Мери на Волині просять центральну владу не забирати «військовий» ПДФО
03 жовтень, 17:58
Росія вперше визнала, що українська авіація прорвалася вглиб на її територію Росія вперше визнала, що українська авіація прорвалася вглиб на її територію
03 жовтень, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Хто, як не я»: історія полеглого Героя із волинської бригади Олександра Кожуха
Сьогодні, 18:58
 0
Волинські розбійники отримали тюремні терміни і конфіскацію
Сьогодні, 18:37
 0
Волинський військовий: «У перший день вторгнення я вже був у строю»
Сьогодні, 18:21
 0
Роботи луцьких школярів продадуть на виставці у США
Сьогодні, 18:01
 0
Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8