«Хто, як не я»: історія полеглого Героя із волинської бригади Олександра Кожуха

Олександр Кожух із початком повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до волинської 14-ї бригади.



Загинув воїн 6 серпня 2022 року біля села Яковлівка на Донеччині. Коли був на бойовому завданні, почався танковий обстріл. Офіцеру назавжди 26 років, інформує



Олександр народився у селищі Володимирець Рівненської області. Жив у селі Оженин. Навчався у сільському ліцеї імені Тараса Шевченка. Потім закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Навчався на військовій кафедрі, отримав звання молодшого лейтенанта. Працював у аграрній австрійській компанії Quivogne (ТОВ «Ківонь Україна»). У вільний час любив подорожувати Україною, проводити час на природі з рідними та друзями.



Під час повномасштабного російського вторгнення Олександр приєднався до Збройних Сил України. Був командиром взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. У підпорядкуванні на момент загибелі мав два взводи, оскільки командир іншого отримав поранення.



«Саша був дуже чуйний, відповідальний і уважний. Він був опорою для батьків і для мене, на нього можна було покластися в будь-якій ситуації. Він був дуже сильний і справедливий, завжди стояв на своєму, допомагав тим, хто цього потребував. Був душею компанії та завжди бачив позитив у всіх і у всьому. Саша був єдиним сином у батьків. Він пішов воювати добровільно, не ховаючись від мобілізації і постійно повторював фразу «хто, як не я?». Пішов на фронт, бувши офіцером запасу після військової кафедри, без досвіду», – розповіла наречена полеглого воїна Катерина.



Посмертно молодший лейтенант Кожух нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Поховали офіцера в селі Оженин на Рівненщині.



В Олександра залишилися батьки Юрій Володимирович і Тетяна Іванівна, наречена, друзі та побратими.



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