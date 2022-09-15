Уряд США надав допомогу майже двом сотням аграріїв із Волині
Сьогодні, 19:30
Мінеральні добрива за програмою АГРО від американського уряду отримають 177 волинських аграріїв.
Про це повідомляє у фейсбуці головне управління агропромислового розвитку ОВА.
Уряд США продовжує підтримувати аграріїв України. Зокрема в рамках програми USAID АГРО безоплатно надає мінеральні добрива на осінню посівну кампанію. Так, від учора першим агровиробникам Волині відвантажили добрива зі складу, що розташований поблизу Луцька.
Як зазначив начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Юрченко, міндобрива видають аграріям, які подали заявки через ДАР (Державний аграрний реєстр) та мають в обробітку від 5 до 500 га. Їх навантажують у біг-беги по 500 кг. Загалом на склад доставлено більше 177 тонн добрив. Тож 177 волинських аграріїв отримають мінеральні добрива на осінню посівну кампанію. Це відчутна підтримка для невеликих виробників області.
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Про це повідомляє у фейсбуці головне управління агропромислового розвитку ОВА.
Уряд США продовжує підтримувати аграріїв України. Зокрема в рамках програми USAID АГРО безоплатно надає мінеральні добрива на осінню посівну кампанію. Так, від учора першим агровиробникам Волині відвантажили добрива зі складу, що розташований поблизу Луцька.
Як зазначив начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Юрченко, міндобрива видають аграріям, які подали заявки через ДАР (Державний аграрний реєстр) та мають в обробітку від 5 до 500 га. Їх навантажують у біг-беги по 500 кг. Загалом на склад доставлено більше 177 тонн добрив. Тож 177 волинських аграріїв отримають мінеральні добрива на осінню посівну кампанію. Це відчутна підтримка для невеликих виробників області.
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