Фірма на Волині примудрилася підпільно побудувати бізнес на водосховищі
Сьогодні, 19:00
На Волині прокурори домоглися повернення державі водосховища вартістю 192 мільйони гривень та знесення понад півсотні незаконно встановлених поряд із ним споруд.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури відстояли у судах всіх інстанцій свою позицію щодо звільнення та повернення суб’єктом господарювання державі земельної ділянки водного фонду з розташованим на ній водосховищем загальнодержавного значення.
Нагадаємо, прокурори звернулися до суду, з’ясувавши, що господарське товариство незаконно, за відсутності належних правовстановлюючих документів – договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, договорів про спільну діяльність, на здійснення біологічної меліорації тощо – використовує Кричевичівське водосховище площею 51 га та вартістю 192 мільйони гривень у Ковельському районі.
При цьому підприємство ще і розмістило на гідротехнічних спорудах понад півсотні тимчасових споруд без будь-якого погодження та дозволу та пропонує споживачам платні послуги.
Господарський суд Волинської області задоволив позов прокуратури частково – зобов’язавши суб’єкт господарювання повернути державі земельну ділянку із водосховищем.
Прокурори ж у судах апеляційної та касаційної інстанції наполягали і на знесенні тимчасових споруд.
Днями Північно-західний апеляційний господарський суд поставив крапку у цій справі – зобов’язавши господарське товариство не лиш повернути ділянку, а і звільнити її від незаконно встановлених споруд.
Рішення суду набрало законної сили.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури відстояли у судах всіх інстанцій свою позицію щодо звільнення та повернення суб’єктом господарювання державі земельної ділянки водного фонду з розташованим на ній водосховищем загальнодержавного значення.
Нагадаємо, прокурори звернулися до суду, з’ясувавши, що господарське товариство незаконно, за відсутності належних правовстановлюючих документів – договорів оренди земельної ділянки водного фонду та водного об’єкта, договорів про спільну діяльність, на здійснення біологічної меліорації тощо – використовує Кричевичівське водосховище площею 51 га та вартістю 192 мільйони гривень у Ковельському районі.
При цьому підприємство ще і розмістило на гідротехнічних спорудах понад півсотні тимчасових споруд без будь-якого погодження та дозволу та пропонує споживачам платні послуги.
Господарський суд Волинської області задоволив позов прокуратури частково – зобов’язавши суб’єкт господарювання повернути державі земельну ділянку із водосховищем.
Прокурори ж у судах апеляційної та касаційної інстанції наполягали і на знесенні тимчасових споруд.
Днями Північно-західний апеляційний господарський суд поставив крапку у цій справі – зобов’язавши господарське товариство не лиш повернути ділянку, а і звільнити її від незаконно встановлених споруд.
Рішення суду набрало законної сили.
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