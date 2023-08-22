У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО

У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
У місті Володимир на одному із комунальних підприємств виготовляють FPV дрони.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Зроблені у Володимирі дрони-камікадзе готуються до нищення ворога!
Сьогодні побував в одному із комунальних закладів громади, на базі якого розпочали виготовлення FPV дронів", - йдеться у дописі очільника громади.
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО

Також міський голова Володимира нагадав, що кошти на необхідні інструменти та деталі були виділені з місцевого бюджету на сесії міської ради 29 лютого цього року.
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО

Наразі триває робота над виготовленням перших пробних десяти дронів, які невдовзі пройдуть тест-драйв нашими військовими, після чого зможемо їх передати на потреби котроїсь із бригад.
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, війна, дрони, FPV
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На війні загинув лідер Добровольчого руху ОУН
Сьогодні, 21:16
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
Фірма на Волині примудрилася підпільно побудувати бізнес на водосховищі
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинська громада хоче придбати дронів, батарей та ретрансляторів на 3 мільйони Волинська громада хоче придбати дронів, батарей та ретрансляторів на 3 мільйони
23 січень, 07:31
Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО
22 серпень, 2023, 05:28
У центрі профтехосвіти на Волині відкрили інсталяцію на честь загиблих випускників. ВІДЕО У центрі профтехосвіти на Волині відкрили інсталяцію на честь загиблих випускників. ВІДЕО
24 травень, 05:28
США наклали санкції на компанію, яка допомагала передавати до росії іранські дрони США наклали санкції на компанію, яка допомагала передавати до росії іранські дрони
26 квітень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
На війні загинув лідер Добровольчого руху ОУН
Сьогодні, 21:16
 0
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Фірма на Волині примудрилася підпільно побудувати бізнес на водосховищі
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8