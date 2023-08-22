У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
Сьогодні, 20:35
У місті Володимир на одному із комунальних підприємств виготовляють FPV дрони.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Зроблені у Володимирі дрони-камікадзе готуються до нищення ворога!
Сьогодні побував в одному із комунальних закладів громади, на базі якого розпочали виготовлення FPV дронів", - йдеться у дописі очільника громади.
Також міський голова Володимира нагадав, що кошти на необхідні інструменти та деталі були виділені з місцевого бюджету на сесії міської ради 29 лютого цього року.
Наразі триває робота над виготовленням перших пробних десяти дронів, які невдовзі пройдуть тест-драйв нашими військовими, після чого зможемо їх передати на потреби котроїсь із бригад.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Зроблені у Володимирі дрони-камікадзе готуються до нищення ворога!
Сьогодні побував в одному із комунальних закладів громади, на базі якого розпочали виготовлення FPV дронів", - йдеться у дописі очільника громади.
Також міський голова Володимира нагадав, що кошти на необхідні інструменти та деталі були виділені з місцевого бюджету на сесії міської ради 29 лютого цього року.
Наразі триває робота над виготовленням перших пробних десяти дронів, які невдовзі пройдуть тест-драйв нашими військовими, після чого зможемо їх передати на потреби котроїсь із бригад.
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