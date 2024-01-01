На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО

На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
На Волинь прибув другий евакуаційний потяг з Харківської області. Ним прибули 12 сімей, під опікою яких 31 дитина, евакуйована з населених пунктів Вовчанської, Шевченківської, Кіндрашівської, Золочівської та Вільхуватської територіальних громад Харківської області.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Зустріли діток і дорослих рятувальники, волонтери, представники ЮНІСЕФ, медики і поліцейські. Усі прибулі організовано поселені до санаторію у Ковельському районі. Необхідну гуманітарну допомогу сім’ям забезпечили громадські організації «SOS Дитячі містечка України» та UNICEF Ukraine.
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО


Як відомо, це другий евакуаційний потяг, яким прибули діти із небезпечних прифронтових територій. Всього на Волині зараз проживає 29 вимушено переселених сімей, з яких 41 дорослий виховує 81 дитину. Це прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу, родини опікунів.
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО

"Безпечне життя для дітей – один з пріоритетних напрямків нашої спільної роботи із Харківською ОВА. Дякую усім, хто забезпечив швидку організацію переїзду, прийом та емоційну підтримку родинам", - написав Юрій Погуляйко.

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Теги: Волинь, евакуація, Харківщина, ДСНС
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