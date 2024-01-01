На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО

На Волинь прибув другий евакуаційний потяг з Харківської області. Ним прибули 12 сімей, під опікою яких 31 дитина, евакуйована з населених пунктів Вовчанської, Шевченківської, Кіндрашівської, Золочівської та Вільхуватської територіальних громад Харківської області.Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.Зустріли діток і дорослих рятувальники, волонтери, представники ЮНІСЕФ, медики і поліцейські. Усі прибулі організовано поселені до санаторію у Ковельському районі. Необхідну гуманітарну допомогу сім’ям забезпечили громадські організації «SOS Дитячі містечка України» та UNICEF Ukraine.Як відомо, це другий евакуаційний потяг, яким прибули діти із небезпечних прифронтових територій. Всього на Волині зараз проживає 29 вимушено переселених сімей, з яких 41 дорослий виховує 81 дитину. Це прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу, родини опікунів."Безпечне життя для дітей – один з пріоритетних напрямків нашої спільної роботи із Харківською ОВА. Дякую усім, хто забезпечив швидку організацію переїзду, прийом та емоційну підтримку родинам", - написав Юрій Погуляйко.