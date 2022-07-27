Студентка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі

Студентка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, волинянка Аліна Штемпель під керівництвом заступника декана факультету журналістики, доцента кафедри мови ЗМІ Андрія Яценка здобула перемогу у Міжнародноому студентському професійному творчому конкурсі «Видавнича журналістика».

На конкурс Аліна подала буктрейлер до двотомника Героя України Тараса Матвіїва «Мої думки», - повідомляють у ЛНУ

«Найцінніше у цій перемозі – робота, за яку ми її отримали! Кожен буктрейлер має головну мету – розповісти про книгу так, аби її точно виникло бажання прочитати. Наш буктрейлер мав дві мети: перша – розповісти про книгу, а друга, дуже важлива, розповісти про Автора! У двотомнику «Мої думки» – сам Тарас! Його душа – сильна і вразлива водночас! Я дуже хочу, аби про Його подвиг знали якнайбільше. Хочу, аби Його думки жили вічно у головах і душах читачів! Захоплююсь Ним і надихаюсь!», – ділиться жителька села Світязь, Шацької громади Аліна Штемпель.

Водночас Аліна висловлює вдячність тим, хто підтримував і допомагав їй на шляху до цієї перемоги. «Це Наша перемога, не моя! Безмежно вдячна Галині Володимирівні та Андрію Миколайовичу Яценкам за допомогу та підтримку! Саме їхнє світло й енергія надихає студентів та мотивує брати участь у конкурсах! Безмежно вдячна пані Валентині та пану Тарасу Матвіївим, бо вони стали першими рецензентами нашого буктрейлеру! Кожна робота, яка приносить перемогу – це не лише величезна праця, а й поклик серця! Головне: відчувати свою причетність до чогось дуже цінного у житті», – додає студентка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Світязь, Шацьк, освіта, конкурс, студентка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп
Сьогодні, 23:19
Студентка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 22:38
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На війні загинув лідер Добровольчого руху ОУН
Сьогодні, 21:16
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Для господинь: 4 рецепти світязьких пончиків, які стали національним надбанням України Для господинь: 4 рецепти світязьких пончиків, які стали національним надбанням України
30 квітень, 07:31
Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв Волинська школярка перемогла на Олімпіаді геніїв
07 березень, 02:17
На Волині – ДТП: постраждав семирічний хлопчик На Волині – ДТП: постраждав семирічний хлопчик
27 липень, 2022, 11:21
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
17 липень, 2022, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп
Сьогодні, 23:19
 0
Студентка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 22:38
 0
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
На війні загинув лідер Добровольчого руху ОУН
Сьогодні, 21:16
 0
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8