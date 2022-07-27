Студентка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 22:38
Студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, волинянка Аліна Штемпель під керівництвом заступника декана факультету журналістики, доцента кафедри мови ЗМІ Андрія Яценка здобула перемогу у Міжнародноому студентському професійному творчому конкурсі «Видавнича журналістика».
На конкурс Аліна подала буктрейлер до двотомника Героя України Тараса Матвіїва «Мої думки», - повідомляють у ЛНУ
«Найцінніше у цій перемозі – робота, за яку ми її отримали! Кожен буктрейлер має головну мету – розповісти про книгу так, аби її точно виникло бажання прочитати. Наш буктрейлер мав дві мети: перша – розповісти про книгу, а друга, дуже важлива, розповісти про Автора! У двотомнику «Мої думки» – сам Тарас! Його душа – сильна і вразлива водночас! Я дуже хочу, аби про Його подвиг знали якнайбільше. Хочу, аби Його думки жили вічно у головах і душах читачів! Захоплююсь Ним і надихаюсь!», – ділиться жителька села Світязь, Шацької громади Аліна Штемпель.
Водночас Аліна висловлює вдячність тим, хто підтримував і допомагав їй на шляху до цієї перемоги. «Це Наша перемога, не моя! Безмежно вдячна Галині Володимирівні та Андрію Миколайовичу Яценкам за допомогу та підтримку! Саме їхнє світло й енергія надихає студентів та мотивує брати участь у конкурсах! Безмежно вдячна пані Валентині та пану Тарасу Матвіївим, бо вони стали першими рецензентами нашого буктрейлеру! Кожна робота, яка приносить перемогу – це не лише величезна праця, а й поклик серця! Головне: відчувати свою причетність до чогось дуже цінного у житті», – додає студентка.
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На конкурс Аліна подала буктрейлер до двотомника Героя України Тараса Матвіїва «Мої думки», - повідомляють у ЛНУ
«Найцінніше у цій перемозі – робота, за яку ми її отримали! Кожен буктрейлер має головну мету – розповісти про книгу так, аби її точно виникло бажання прочитати. Наш буктрейлер мав дві мети: перша – розповісти про книгу, а друга, дуже важлива, розповісти про Автора! У двотомнику «Мої думки» – сам Тарас! Його душа – сильна і вразлива водночас! Я дуже хочу, аби про Його подвиг знали якнайбільше. Хочу, аби Його думки жили вічно у головах і душах читачів! Захоплююсь Ним і надихаюсь!», – ділиться жителька села Світязь, Шацької громади Аліна Штемпель.
Водночас Аліна висловлює вдячність тим, хто підтримував і допомагав їй на шляху до цієї перемоги. «Це Наша перемога, не моя! Безмежно вдячна Галині Володимирівні та Андрію Миколайовичу Яценкам за допомогу та підтримку! Саме їхнє світло й енергія надихає студентів та мотивує брати участь у конкурсах! Безмежно вдячна пані Валентині та пану Тарасу Матвіївим, бо вони стали першими рецензентами нашого буктрейлеру! Кожна робота, яка приносить перемогу – це не лише величезна праця, а й поклик серця! Головне: відчувати свою причетність до чогось дуже цінного у житті», – додає студентка.
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