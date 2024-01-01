У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп
Сьогодні, 23:19
Упродовж травня 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців.
Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, місяць, що минув був найпродуктивнішим у плані мобілізації від початку 2023 року. Костенко зазначив, що серед причин, які вплинули на посилення мобілізації, – набрання чинності нового закону. Ще один чинник, за словами парламентаря, це свідомість громадян, які побачили, що треба йти і захищати країну.
"Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська", - сказав Костенко.
Наостанок він додав, що дію нового закону про мобілізацію можна буде побачити безпосередньо в армії вже через кілька місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами народного обранця, місяць, що минув був найпродуктивнішим у плані мобілізації від початку 2023 року. Костенко зазначив, що серед причин, які вплинули на посилення мобілізації, – набрання чинності нового закону. Ще один чинник, за словами парламентаря, це свідомість громадян, які побачили, що треба йти і захищати країну.
"Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська", - сказав Костенко.
Наостанок він додав, що дію нового закону про мобілізацію можна буде побачити безпосередньо в армії вже через кілька місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп
Сьогодні, 23:19
Студентка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 22:38
На Волинь прибув евакуаційний потяг з Харківщини. ФОТО
Сьогодні, 21:57
На війні загинув лідер Добровольчого руху ОУН
Сьогодні, 21:16
У місті на Волині виготовляють дрони-камікадзе. ФОТО
Сьогодні, 20:35