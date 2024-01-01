У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп

У травні в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців, - нардеп
Упродовж травня 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців.

Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами народного обранця, місяць, що минув був найпродуктивнішим у плані мобілізації від початку 2023 року. Костенко зазначив, що серед причин, які вплинули на посилення мобілізації, – набрання чинності нового закону. Ще один чинник, за словами парламентаря, це свідомість громадян, які побачили, що треба йти і захищати країну.

"Я також думаю, що багато людей, які хотіли мобілізуватися в період, коли закон напрацьовувався, чекали, які будуть умови, а в травні вступили до війська", - сказав Костенко.

Наостанок він додав, що дію нового закону про мобілізацію можна буде побачити безпосередньо в армії вже через кілька місяців.

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Теги: Україна, війна, мобілізація, нардеп
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