Чи спричинять нові тарифи на світло ріст цін на продукти

Чи спричинять нові тарифи на світло ріст цін на продукти
В Україні підняли тариф на світло з 1 червня для побутових споживачів. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що це не вплинуло б на ціни на продукти.

При цьому він вказав, що тарифи на світло для бізнесу також значно збільшили, що може стати певним драйвером для зростання цін фактично на все, - пише УНІАН.

"З 1 червня НКРЕКП підвищило прайскепи. Тобто максимальні ціни на електрику для промисловості під час пікових навантажень зросли з 7,5 до 9 гривень за кіловат, а на день - з 3 до 5,6 гривні за кіловат", - зазначив експерт у коментарі 24 Каналу.

При цьому він зазначив, що зараз ціни за кілограм полуниці та черешні дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року - десь на 30%.

"У нас ранні ягоди зазвичай закуповуються або із Закарпаття, або з південних областей. Утім, на сьогодні є велика проблема, яка пов'язана з логістикою. Блокпости, мобілізація та інше призводять до того, що транспортні засоби перевезення простоюють і їх немає кому водити", - пояснив експерт.

Ціни на продукти - що буде з цінами на хліб
Президент "Всеукраїнської асоціації пекарів", директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що для хлібної галузі склалася критична ситуація з постачанням електроенергії, що відіб'ється і на кінцевій ціні для споживача.

За його словами, враховуючи проблеми галузі, зараз є всі передумови для подорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці - ще на 20%.

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Теги: електроенергія, Україна, тарифи, підвищення, ціни, гроші
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