У громаді на Волині обдарованим учням вручили грошові винагороди. ФОТО

У громаді на Волині обдарованим учням вручили грошові винагороди. ФОТО
У Вишнівській громаді на Волині відзначили кращих учнів, які були переможцями різноманітних конкурсів та заходів.

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів роботи Вишнівської сільської ради, - йдеться на офіційній сторінці громади.

80 здобувачів освіти у школах нашої громади отримали сертифікати Вишнівської сільської ради з грошовою винагородою за перемогу у районних, обласних, всеукраїнських заходах та високі досягнення у навчанні на суму 91 950 грн.
У громаді на Волині обдарованим учням вручили грошові винагороди. ФОТО

"Це підсумок діяльності учнівської молоді за 2023/2024 навчальний рік, підсумок праці, яка вже приносить плоди пізнання, розуму, терпіння і наполегливості, а також потужний стимул для подальшого розвитку й вдосконалення", - йдеться у дописі на сторінці сільської ради.


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Теги: Волинь, Вишнів, освіта, школа, переможці, нагорода, гроші, сертифікати
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