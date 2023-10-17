У громаді на Волині обдарованим учням вручили грошові винагороди. ФОТО

У Вишнівській громаді на Волині відзначили кращих учнів, які були переможцями різноманітних конкурсів та заходів.Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів роботи Вишнівської сільської ради, - йдеться на офіційній сторінці громади.80 здобувачів освіти у школах нашої громади отримали сертифікати Вишнівської сільської ради з грошовою винагородою за перемогу у районних, обласних, всеукраїнських заходах та високі досягнення у навчанні на суму 91 950 грн."Це підсумок діяльності учнівської молоді за 2023/2024 навчальний рік, підсумок праці, яка вже приносить плоди пізнання, розуму, терпіння і наполегливості, а також потужний стимул для подальшого розвитку й вдосконалення", - йдеться у дописі на сторінці сільської ради.