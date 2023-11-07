На війні загинув лідер Добровольчого руху ОУН

Микола Коханівський. Йому було 53 роки.



Коханівський загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська. Про це повідомила удова Степана Хмари Роксолана, - пише



"Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів. Кричу на весь Трускавець! Я зараз у мами. Навіть не знаю, як ще і це пережити?! Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", – написала вона.



Роксолана Хмара розповіла, що Микола Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН, який, як свою зіницю, беріг кожного воїна.



Інформацію про смерть Коханівського підтвердила його дружина Катерина.

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